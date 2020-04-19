Zeytin fidesi tartışmasına giden 3 polis memuru darp edildi

Osmaniye'den bugün 3 polis çıkan kavgaya müdahale ederken darp edildiği haberi geldi. Fakıuşağı Mahallesinde meydana gelen olayda bahçesinde çalışan İbrahim Y.'nin yanına bir arkadaşı geldi. İddialara göre İbrahim H.'nin arkadaşı bahçeden ayrılırken yan komşusunu bahçesindeki zeytin fidesini ezdi.

Bu idda ile birlikte İbrahim H.'nin yanına gelen yan bahçe komşusu Mehmet E. (60) 1 zeytin fidanının otobolin geçmesi sonucu ezdiğini söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E.'nin yeğenleri Sinan E. Ahmet E. Muhammet E. ve Gökhan Ç. olay yerine gelerek amcaları ile tartışan İbrahim Y.'yi taşla ve sopalarla darp etmeye başladılar.

Kanlar içinde yere yığılan İbrahim Y. durumu hemen polise ihbar etti. Belirtilen adrese kavgaya müdahale için gelen polis ekibi Gökhan Ç.'yi gözaltına alarak polis aracına bindirirken kuzenini polis aracından indirmek isteyen Sinan E., Ahmet E. ve Muhammet E. polislere saldırdılar. Saldırı sonrasında polis memuru Ahmet D.'nin burnu kırılırken olay yerine gelen takviye polis ekiplerine de saldıran göz dönmüş 3 kişi, 2 polis memurunu daha darp ettiler.

Takviye polisin güçlükle durdurmaya çalıştıkları saldırganlar havaya ateş edilerek ve biber gazı kullanılarak zapdedildi. Sinan E, Ahmet E. ve Muhammet E. gözaltına alınarak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken burnu kırılan polis memuru ile darp edilen 2 polis memuru şahıslardan şikayetçi oldular.

Serbest bırakılan 3 kişiye corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için de ayrıca idari para cezası uygulandı.