Zeytin fidesi tartışmasına giden 3 polis memuru darp edildi

Osmaniye'den bugün 3 polis çıkan kavgaya müdahale ederken darp edildiği haberi geldi. Fakıuşağı Mahallesinde meydana gelen olayda bahçesinde çalışan İbrahim Y.'nin yanına bir arkadaşı geldi. İddialara göre İbrahim H.'nin arkadaşı bahçeden ayrılırken yan komşusunu bahçesindeki zeytin fidesini ezdi.
Bu idda ile birlikte İbrahim H.'nin yanına gelen yan bahçe komşusu Mehmet E. (60) 1 zeytin fidanının otobolin geçmesi sonucu ezdiğini söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E.'nin yeğenleri Sinan E. Ahmet E. Muhammet E. ve Gökhan Ç. olay yerine gelerek amcaları ile tartışan İbrahim Y.'yi taşla ve sopalarla darp etmeye başladılar.
Takviye polisin güçlükle durdurmaya çalıştıkları saldırganlar havaya ateş edilerek ve biber gazı kullanılarak zapdedildi. Sinan E, Ahmet E. ve Muhammet E. gözaltına alınarak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken burnu kırılan polis memuru ile darp edilen 2 polis memuru şahıslardan şikayetçi oldular.
Serbest bırakılan 3 kişiye corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için de ayrıca idari para cezası uygulandı.