İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119798
ALTIN
303.411
DOLAR
6.0159
STERLİN
7.7949
EURO
6.5677

Zigana Dağı’nda düşen çığ ekipleri harekete geçirdi

Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkiinde düşen çığ nedeniyle yollar kapanırken, ekipleri çığ altında araç olup olmadığına dair arama yapmak için harekete geçtiler.

11 Şubat 2020 Salı 23:58
Zigana Dağı’nda düşen çığ ekipleri harekete geçirdi

Akşam saat 20.00 sıralarında Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına doğru yaklaşık 2,5 km mesafede çığ düştü. Karayonuna düşen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzonyolu ulaşıma kapandı. Çığ düşmesi sonucu karayolundan geçen çok sayıda araç hasar görürken  bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler düşen çığ akltında araç olup olmadığı yönünde arama çalışmalarına başladı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı’nda bu akşam meydana gelen çığ olayından sonra bir açıklama yapan Gümüşhane’nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş “Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik” diye konuştu.

Karakaş, açıkamasında çığ düşen karayolunun kapandığını ve çalışmalarla tek şeridin açılarak trafik akışını gerçekleştirdiklerini belirterek “Yol şuan için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada” ifadelerini kullandı.

Trabzon valiliği ise geçtiğimiz haftasonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında çığ uyarısında bulunmuştu. Valilik bu akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde yaşanan çığın ardından çığ uyarısını tekrarlayarak vatandaşlardan dikkali olmaları istendi.


 

Anahtar Kelimeler:
TrabzonÇığZigana Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pegasus'un kaptan pilotu havada rahatsızlandı! Sabiha Gökçen'e acil iniş istendi
Pegasus'un kaptan pilotu havada rahatsızlandı! Sabiha Gökçen'e acil iniş istendi
MSB duyurdu! İdlib bölgesindeki rejim unsurları etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! İdlib bölgesindeki rejim unsurları etkisiz hale getirildi
Kadir Şeker'in kurtarmak için katil olduğu kadından şok ifadeler!
Kadir Şeker'in kurtarmak için katil olduğu kadından şok ifadeler!
Şile'de seyir halindeki iki kamyon kafa kafaya çarpıştı
Şile'de seyir halindeki iki kamyon kafa kafaya çarpıştı
Uçuş kurallarını ihlal eden yolcuların cezalarına yeni düzenleme
Uçuş kurallarını ihlal eden yolcuların cezalarına yeni düzenleme
Alzheimer hastası kadın halı yüzünden canından oldu
Alzheimer hastası kadın halı yüzünden canından oldu

Popüler Haberler

12 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Kanalların yayın akışları 12 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Noter çalışma saatleri 2020 Noter büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Noter Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 Noter mesai saatleri
Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri 2020 Nüfus Müdürlüğü büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nüfus Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 Nüfus Müdürlüğü mesai saatleri
İSKİ çalışma saatleri 2020 İSKİ büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İSKİ kaça kadar açık? 2020 İSKİ mesai saatleri
A101 iş başvuru ve giriş şartları neler? A101 çalışan maaşları ve A101 işe giriş evrakları
SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi sorgulama işlemleri
İşyeri hekimi olma şartları nelerdir? İş yeri hekimi nasıl olabilirim?
2020 yılında en çok istihdam edilecek meslekler
AÖF bürosu çalışma saatleri 2020 AÖF büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AÖF büroları kaça kadar açık? 2020 AÖF bürosu mesai saatleri
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon için çekimler başlıyor!
Zalim İstanbul Yusuf kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuz Peçe hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta LAHANA MAKARNASI Nasıl yapılır? Hamursuz Lahana makanası tarifi ve malzemeleri
Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? Benimle Söyle 2020 jüri üyelerinden öne çıkanlar
Devlet arazileri nasıl kiralanır? Devlet arazisinin 20 yıllığına kiralama şartları
2020 Evde Bakım Parası almak için şartlar neler? 2020 Evde bakım maaşı ödemesi ne kadar oldu?
Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Kanalların yayın akışları 11 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
11 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli olacak? 2020 Ehliyet yenileme belgeleri
Vali maaşları ne kadar? 2020 Vali maaşları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.