Zigana Dağı’nda düşen çığ ekipleri harekete geçirdi

Akşam saat 20.00 sıralarında Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına doğru yaklaşık 2,5 km mesafede çığ düştü. Karayonuna düşen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzonyolu ulaşıma kapandı. Çığ düşmesi sonucu karayolundan geçen çok sayıda araç hasar görürken bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler düşen çığ akltında araç olup olmadığı yönünde arama çalışmalarına başladı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı’nda bu akşam meydana gelen çığ olayından sonra bir açıklama yapan Gümüşhane’nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş “Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik” diye konuştu.

Karakaş, açıkamasında çığ düşen karayolunun kapandığını ve çalışmalarla tek şeridin açılarak trafik akışını gerçekleştirdiklerini belirterek “Yol şuan için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada” ifadelerini kullandı.

Trabzon valiliği ise geçtiğimiz haftasonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında çığ uyarısında bulunmuştu. Valilik bu akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde yaşanan çığın ardından çığ uyarısını tekrarlayarak vatandaşlardan dikkali olmaları istendi.



