Zonguldak korona kaynaklı ölüm oranında alarm veriyor! İstanbul'u geçti!

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirlere her gün bir yenisi daha eklenirken geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak şehirlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kentlerdeki korona vakalarının önüne geçebilmek için hafta sonları uygulanan bu yasakta 596 bin nüfuslu Zonguldak, koronavirüs vaka sayısının fazla olması nedeniyle 30 büyükşehirle birlikte tedbirlerin uygulandığı şehirlerden biri oldu.
Yaklaşık 1,5 kilometrekare bir alanda kömür tozu püskürten 7 termik santrale sahip olan Zonguldak yaşam kalitesi anmanında zor şartlar sergiliyor. Kentte yaşayan insanların yüzde 60'ı akciğer hastalıklarına yakalandığı bildirilirken, içinde bulunmuş olduğumuz salgın en çok etkilenme gerçeğini de gözler önüne seriyor.