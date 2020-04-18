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Zonguldak korona kaynaklı ölüm oranında alarm veriyor! İstanbul'u geçti!

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken yasak uygulanan 30 büyükşehire dahil edilen Zonguldak, koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarında alarm vermeye başladı. 596 bin nüfuslu kent, İstanbul'u geçerek nüfusa oranla en çok ölümün görüldüğü il oldu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 18:12
Zonguldak korona kaynaklı ölüm oranında alarm veriyor! İstanbul'u geçti!

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirlere her gün bir yenisi daha eklenirken geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak şehirlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kentlerdeki korona vakalarının önüne geçebilmek için hafta sonları uygulanan bu yasakta 596 bin nüfuslu Zonguldak, koronavirüs vaka sayısının fazla olması nedeniyle 30 büyükşehirle birlikte tedbirlerin uygulandığı şehirlerden biri oldu.

596 bin nüfusa ship olan Zonguldak’ta da hem hafta sonları sokağa çıkma yasağı, hem de şehre araç ve yaya giriş çıkış yasağı uygulanırken 81 il içinde nüfusa göre en çok vaka ve ölüm olayının yaşandığı yer olarak kayıtlara geçti. Paylaşılan son verilere göre Zonguldak, koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden insanların sıralandığı ilk 10 şehir listesinin ilk sırasında yer alırken ölüm sayısında İstanbul'u geçmiş olarak görülüyor. Kent, vaka yoğunluğu bakımından da İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından 6. sırada bulunuyor.

Yaklaşık 1,5 kilometrekare bir alanda kömür tozu püskürten 7 termik santrale sahip olan Zonguldak yaşam kalitesi anmanında zor şartlar sergiliyor. Kentte yaşayan insanların yüzde 60'ı akciğer hastalıklarına yakalandığı bildirilirken, içinde bulunmuş olduğumuz salgın en çok etkilenme gerçeğini de gözler önüne seriyor. 
 

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IstanbulKoronavirüsüZonguldakölüm Oranı
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