Zonguldak'ta yeni tedbir uygulaması! 1,5 metreden daha yakın yürüyene para cezası

İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile Zonguldak il sınırlarında, valilik kararıyla ile birlikte de ilçe sınırlarında polis ve jandarma ekipleri kontrol noktaları oluşturdular. Oluşturulan kontrol noktalarında, seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan ve araçlarıyla geçiş yapmak isteyen kişiler bu noktalarda engelleniyor.

ile mücadelede il sınırları içerisinde alınanler ek yeni bir uygulama daha başlatıldı. Yeni ugulama hakkıda ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Turanlı, yaptığı açıklamada 1,5 metreyi korumadan yürüyen vatandaşlar hakkında 3 bin 180 lirakesileceğini duyurdu.

Diğer taraftan polis ekiplerinin ise kent merkezinde devriye gezeken birbirine yakın yürüyen vatandaşlara idari para cezası uyguladığı görülürken İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şu mesajı paylaştı:

“Elimize metreyi alacağız. 1,5 metrede iki kişi yan yana görürsek, tutanağımızı tutup gereğini yapacağız. Sadece 3 bin 180 lira. Şehir merkezindeki kısıtlı olan cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır. Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır.”