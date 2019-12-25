Zonguldak'ta Maden ocağında metan gazı patlaması!

Zonguldak merkez bağlı Kilimli ilçesinde kaçak olarak çalıştırılan bir maden ocağından patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladılar.

Patlamanın metan gazından dolayı olduğu belirlenirken patlama anında içeride buluna işçilerden 51 yaşındaki Bahri Yeniay olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yerin yaklaşık 40 metre içerisinde meydana gelen patlamada içeride olduğu belirlenen 2 işçinin de kurtarılması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.