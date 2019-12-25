Zonguldak'ta Maden ocağında metan gazı patlaması!

Zonguldak merkez bağlı Kilimli ilçesinde kaçak olarak çalıştırılan bir maden ocağından patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladılar.
Yerin yaklaşık 40 metre içerisinde meydana gelen patlamada içeride olduğu belirlenen 2 işçinin de kurtarılması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 25.12.2019 15:30