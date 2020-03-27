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12 gündür karantinada olan Ebru Yaşar canlı yayın yaptı! evde geçen günlerini anlattı

Son şarkısı “Kalmam” 2 haftada yaklaşık 7 milyon kez dinlenen ünlü sanatçı Ebru Yaşar, instagram’dan canlı yayın yaptı.

27 Mart 2020 Cuma 00:19
12 gündür karantinada olan Ebru Yaşar canlı yayın yaptı! evde geçen günlerini anlattı

Büyük ilgi gören yayını muhteşem sesiyle söylediği şarkılarla renklendiren Yaşar, “12 gündür evde karantinadayım. Her şerden bir hayır çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimize moral vermemiz, destek olmamız lazım. Dünya kendine reset attı. İnşallah bundan sonra insanlar daha bilinçli yaşar” dedi.

Evde zamanının nasıl geçtiğini de anlatan Yaşar, baş ucunda olan “Veda”, “Annelere Masallar” ve “Ayraşehri” kitaplarını gösterdi ve “Ben de sizler gibi evde vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Sıradan şeyler bile ne kadar kıymetliymiş. Eni konu bir ev hanımı olduk. Mutfaktayım, börek çörek yapıyorum” şeklinde konuştu. Ünlü sanatçı, Diyarbakır Bismil’den mesaj atan ve sevgisini dile getiren bir hayranına “Yengenizim, ben de sizi çok seviyorum” diye konuştu. Kader adlı bir takipçisinin “Bana bir kere Kader der misiniz?” isteği üzerine ünlü sanatçı “Tabii ki derim.. Benim de görümcelerimden birinin adı Kader” cevabını verdi.

Son Güncelleme: 27.03.2020 00:26
Anahtar Kelimeler:
Ebru Yaşar
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