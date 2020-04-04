20 yaş sınırına takılan Aleyna Tilki'den yasak yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençlere sokağa çıkma yasağı uyguladıklarını açıklamasının hemen ardından gözler 19 yaşındaki Aleyna Tilki'ye çevrildi. Koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararlar gereği 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacağı öğrenildi.

Sosyal Medyada bir anda gündem olan bu konu hakkında açıklama yapan Aleyna Tilki düşüncelerini Twitter sayfasında paylaştı ve mesajında "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi" dedi.

Bilindiği üzere 18 yaşından önce şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahneye çıkamamştı.

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki dışında genç oyuncular Emir Berke Zincidi, Kübra Süzgün ve Beren Gökyıldız ve Müslüm filmindeki performansıyla beğeni toplayan Şahin Kendirci de yasağa takılan isimler arasında.



