İstanbul 10°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
350.305
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2649
EURO
7.2349

20 yaş sınırına takılan Aleyna Tilki'den yasak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş ve altındaki gençlerin sokağa çıkma yasağına takılan şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yasak ile ilgili bir paylaşım yaparak duruma üzülmediğini söyledi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 14:13
20 yaş sınırına takılan Aleyna Tilki'den yasak yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençlere sokağa çıkma yasağı uyguladıklarını açıklamasının hemen ardından gözler 19 yaşındaki Aleyna Tilki'ye çevrildi. Koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararlar gereği 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacağı öğrenildi.

20 yaş sınırına takılan Aleyna Tilki'den yasak yorumu

Sosyal Medyada bir anda gündem olan bu konu hakkında açıklama yapan Aleyna Tilki düşüncelerini Twitter sayfasında paylaştı ve mesajında "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi" dedi.

20 yaş sınırına takılan Aleyna Tilki'den yasak yorumu

Bilindiği üzere 18 yaşından önce şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahneye çıkamamştı.

20 yaş sınırına takılan Aleyna Tilki'den yasak yorumu

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki dışında genç oyuncular Emir Berke Zincidi, Kübra Süzgün ve Beren Gökyıldız ve Müslüm filmindeki performansıyla beğeni toplayan Şahin Kendirci de yasağa takılan isimler arasında.


 

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiSokağa çıkma Yasağı20 Yaş SınırıDoğum Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ateşli hava durumu sunucusu karantinada bikiniyle voleybol oynayarak serinledi
Ateşli hava durumu sunucusu karantinada bikiniyle voleybol oynayarak serinledi
56'lık Hülya Avşar'ın yaşından beklenmeyen performans!
56'lık Hülya Avşar'ın yaşından beklenmeyen performans!
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'den güzel haber; Barıştılar!
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'den güzel haber; Barıştılar!
Aleyna Tilki'ye sokağa çıkma yasağı!
Aleyna Tilki'ye sokağa çıkma yasağı!
Serenay Sarıkaya haftalar sonra ilk kez!
Serenay Sarıkaya haftalar sonra ilk kez!
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası duvara izi çıktı!
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası duvara izi çıktı!

Popüler Haberler

Süper Ay tutulması nedir? Nisan 2020 Süper Ay tutulması hangi tarihte, ne zaman?
Nisan 2020'de Kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacak?
Görüntülü görüşme ve konuşma telekonferans için en iyi sohbet programları
Geçmiş zamanlarda banka sınavlarında çıkmış 40 soru ve cevabı
Biz Bize Yeteriz TÜRKİYEM Milli Dayanışma kampanyası hesap, SMS bilgileri nedi? Kampanyaya nasıl bağış yapılıyor?
İstanbul'a kimler giriş çıkış yapabilecekler? Giriş çıkış şartları neler?
Nisan 2020 BİMCELL bedava internet kampanyaları1 GB, 5 GB, 6 GB, 8 GB hediye internet
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Silah bulundurma ruhsatı alma şartları nelerdir? Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nereden nasıl alınır?
Maske fiyatları ne kadar? Corona virüsü için N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri özellikleri ve fiyatları ne kadardır, nerede satılıyor?
Entübe nedir, ne demektir? Entübe olmuş hasta anlamı nedir? Entübe hasta kurtarılır mı?
EBA TV Kablo TV ve Turcell TV kaçıncı kanalda? TRT Eba TV kanal numaraları
Koronavirüs devletten esnafa 3 6 Ay ödemesiz faizsiz kredi yardımı
Müge Anlı'dan geri adım! Canlı yayında doktorlardan özür diledi
Fındık fiyatları ne kadar? 13 Mart Cuma il il güncel fındık fiyatları
Hizmetçiler dizisi neden, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Zümrüdüanka Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Ünlü hakkında bilgiler
Türksat Almanya frekanslar nelerdir? Avrupa'da yaşayan Türkler için Türksat Avrupa frekansları
Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF açıkladı! Lig başlangıç tarihleri belli oldu mu?
2020 Trafik kazası tazminat hesaplama nasıl yapılır? Trafik kazasından tazminat almak için şartlar ve gereken belgeler
PTT şubeleri neden kapandı, ne zaman açılacak? Ptt kargoları açık mı? Sosyal yardım ödemeleri nereden yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.