2018 Türkiye Güzeli'nin Miami'de deniz ve güneş eşliğindeki karantinası

Survivor'un eski yarışmacılarından Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı iddia edilen 2018 Türkiyr Güzeli Şevval Şahin, koronavirüs salgının devam ettiği şu günlerde Miami'de deniz, güneş ve kum vegüneş eşliğinde karantinada.

2018 Türkiye Güzeli'nin Miami'de deniz ve güneş eşliğindeki karantinası
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İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani’den Eylül ayında ayrıldığını duyuran Şevval Şahin'in  adı, bu ayrılıktan sonra Survivor'un  eski yarışmacılarından  Yiğit Marcus Aral ile anılıyor.  Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan  tescilli güzel, fotoğraflarına yapılan negatif yorumlarla ilgili ''Fotoğraflarıma gelen negatif yorumlar canımı sıkabiliyor ancak bu konuda yapabileceğim bir şey yok! Onların kendi tercihi…” ifadelerini kullandı. 

2018 Türkiye Güzeli'nin Miami'de deniz ve güneş eşliğindeki karantinası

Şu sıralara yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı dedikoduları dönen  Şevval Şahin, canlı olarak katıldığı programda karantina sürecini şu ifadelerle dile getirdi: : “Kendimle vakit geçirmeye ve karantinada yaşamaya o kadar alıştım ki normal hayata nasıl döneceğim bilmiyorum. Şu anda Londra’da ya da İstanbul’da olmak istemezdim”

2018 Türkiye Güzeli'nin Miami'de deniz ve güneş eşliğindeki karantinası
 


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