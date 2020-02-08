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2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler kadrosu belirlendi

TV 8 kanalında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllülerin oluşturduğu takım kadroları belli oldu. İşte, 2020 Survivor yarışmasında ünlüler - gönüllüler yarışmacıları...

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:32
2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler kadrosu belirlendi

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve reytibg rekorları kıran Survivor yarışmasının 2020 sezonu kısa bir süre sonra başlayacak. Progarmın yapımcısı ve sunucusu acun Ilıcalı, yarışma kadrosunu oluşturan ünlüler ve gönüllülerin belli olduğunu açıkladı.

2020 Survivor yarışmasının yeni sezonu için adaylarla görüşmeler yapıldıktan sonra yeni sezonda ünlüler takımı için Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım'ın yarışacağını daha önce açıklanmıştı. Son görüşmelerde tamamlanmasının ardından Nisan Bölükbaşı, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Elif Gören, Tuğba Melis Türk diğer yarışmacılar olarak belirlendi.

Heyecanla beklenen yarışmanın çekimleri ise önümzdeki hafta başlayacak. İki takıma ayrılacak olan yarışmacılar 5 ay sürecek zorlu bir mücadeleyle karşı karıya kalacaklar. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışması 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle seyircilerle buluşacak. İlk olarak haftada 4 akşam ekranlarda olacak olan yarışmanın finali ise Haziran ayında yapılacak.

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2020 SurvivorÜnlüler KadrosuYarışma Tarihi
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