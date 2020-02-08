2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler kadrosu belirlendi

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve reytibg rekorları kıran Survivor yarışmasının 2020 sezonu kısa bir süre sonra başlayacak. Progarmın yapımcısı ve sunucusu acun Ilıcalı, yarışma kadrosunu oluşturan ünlüler ve gönüllülerin belli olduğunu açıkladı.
Heyecanla beklenen yarışmanın çekimleri ise önümzdeki hafta başlayacak. İki takıma ayrılacak olan yarışmacılar 5 ay sürecek zorlu bir mücadeleyle karşı karıya kalacaklar. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışması 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle seyircilerle buluşacak. İlk olarak haftada 4 akşam ekranlarda olacak olan yarışmanın finali ise Haziran ayında yapılacak.