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28 kişilik oyuncu kadrolu Laz Kit filmine 1 haftada 27 kişi gitti

Çılgın Sedat ve Tuğba Özay'ın başrolünü oynadığı ve kadrosunda toplam 28 oyuncusu olan Laz Kit filmi seyirciyle buluşturuldu. Fakat, film 1 haftada 27 kişi tarafından izlendi.

09 Ocak 2020 Perşembe 17:47
28 kişilik oyuncu kadrolu Laz Kit filmine 1 haftada 27 kişi gitti

03 Ocak 2020'de vizyona giren ve başrollerini Çılgın Sedat ve Tuğba Özay'ın üstlendiği Laz Kit filmi hüsrana uğradı. Toplamda 28 kişilik bir oyuncu kadrosu olan film 1 haftada 27 kişi tarafından izlendi. 

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Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı’nın yönettiği komedi tarzındaki film gişe sonuçlarına göre 454 TL hasılat yaptığı ortaya çıktı.

28 kişilik oyuncu kadrolu Laz Kit filmine 1 haftada 27 kişi gitti

Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 11 ayrı sinemada gösterime giren filmde Çılgın Sedat ve Tuğba Özay'ın haricinde oyuncu kadrosunda; Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezler, Dost Elver gibi isimler de yer alıyor.

28 kişilik oyuncu kadrolu Laz Kit filmine 1 haftada 27 kişi gitti

Laz Kit'in konusunda ise Amerika'dan küçük bir köye gelen genç bir kadının başına gelenler anlatılıyor. Kalemiti Ceyn, Amerika'dan geldiği zaman köyde beklenmedik durumlarla karşı karşılaşır ve tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır fakat olaylar sadece bununla sınırlı kalmaz.

28 kişilik oyuncu kadrolu Laz Kit filmine 1 haftada 27 kişi gitti

Son Güncelleme: 09.01.2020 17:47
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