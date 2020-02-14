32. yaşını kutlayan Hazal Filiz Küçükköse'ye sevgilisinden yarım altın

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sevgilisi ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle 32 yaşına girdiği doğum gününü kutladı. Arnavutköy’deki bir mekanda gerçekleşen kutlamalarda dekolteli bir pembe kıyafet tercih eden Küçükköse, büyük beğeni topladı.

Parti bittikten sonra mekan çıkışında gazetecilere poz veren Küçükköse, “Bugün benim doğum günüm ve kendimi rahat hissettiğim bir şekilde giyindim” diye konuşurken yakasındakidikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Hazal Filiz Küçük Köse, 2014’te evlendiği Tuna Tunalı’dan 2018 yılında ihanete uğradığını öne sürerek olaylı bir şekidle ayrıldıktan sonra Alp Güler ile aşk yaşamaya başladı. Güler ise sevgilisinin doğum gününde espri olsun diye kendisine 1000 TL değerinde yarım altın taktığı öğrenildi.