46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödülleri adayları belli oldu!

Ülkemizde her yıl düzenlenen ve gelenek haline gelen Altın Kelebek ödülleri bu yılda heyecanla bekleniyor. Bu yıl 46.’sı düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin adayları belirlendi.

Aralık ayında yapılması beklenen tören bu yıl Şubat ayına ertelenmişti. Tören ülkenin televizyon ve müzik alanında 2019 yılının en iyileri belirlenecek. Her yıl bir klasik haline gelen Altın Kelebek Ödülleri için bu yıl sizde destek verdiğiniz kişilere aşağıdaki linkten oy verebilirsiniz.

https://www.pantenealtinkelebekodulleri.com/OyVerFinal

İşte 2019 yılının televizyon adayları:

En İyi Dizi (Dram)

Arka Sokaklar | Kanal D

Avlu | Star TV

Bir Zamanlar Çukurova | ATV

Çukur | Show TV

Hercai | ATV

Kadın | FOX

Kuzgun | Star TV

Mucize Doktor | FOX

Sen Anlat Karadeniz | ATV

Zalim İstanbul | Kanal D

En iyi İntenet Dizisi

140 Jounos: Sıkışmışlık | BluTV

Aynen Aynen | Youtube & BluTV

Bartu Ben | BluTV

Behzat Ç. | BluTV

Bozkır | BluTV

Hakan: Muhafız | Netflix

Pavyon | BluTV

Sıfır Bir | BluTV

Şahsiyet | PuhuTV

Yaşamayanlar | BluTV

En iyi erkek oyuncu (Dram)

Akın Akınözü | Hercai

Alp Navruz | Elimi Bırakma

Aras Bulut İynemli | Çukur

Barış Arduç | Kuzgun

Çağatay Ulusoy | Hakan: Muhafız

Erdal Beşikçioğlu | Behzat Ç.

Haluk Bilginer | Şahsiyet

Kerem Alışık | Bir Zamanlar Çukurova

Taner Ölmez | Mucize Doktor

Ulaş Tuna Astepe | Sen Anlat Karadeniz

En İyi kadın oyuncu (Dram)

Alina Boz | Elimi Bırakma

Aslı Enver | İstanbullu Gelin

Bahar Şahin | Zalim İstanbul

Burcu Biricik | Kuzgun

Demet Evgar | Avlu

Dilan Çiçek Deniz | Çukur

Ebru Şahin | Hercai

Hilal Altınbilek | Bir Zamanlar Çukurova

İrem Helvacıoğlu | Sen Anlat Karadeniz

Özge Özpirinçci | Kadın

En iyi dizi ( Komedi)

Çocuklar Duymasın | Kanal D

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 | Kanal D

Güldür Güldür Show | Show TV

Jet Sosyete | TV8

Kalk Gidelim | TRT 1

En iyi erkek oyuncu (Komedi)

Ali Sunal | Güldür Güldür Show

Alper Kul | Güldür Güldür Show

Bartu Küçükçağlayan | Jet Sosyete

Cengiz Bozkurt | Jet Sosyete

Çağlar Çorumlu | Jet Sosyete

Enis Arıkan | Jet Sosyete

Onur Buldu | Güldür Güldür Show

Sarp Apak | Jet Sosyete

Tamer Karadağlı | Çocuklar Duymasın

Ufuk Özkan | Kalk Gidelim

En iyi kadın oyuncu (Komedi)

Aslı Bekiroğlu | Jet Sosyete

Ayça Varlıer | Kalk Gidelim

Deniz Cengiz | Jet Sosyete

Doğa Rutkay | Güldür Güldür Show

Ecem Erkek | Güldür Güldür Show

Evrim Akın | Güldür Güldür Show

Gülse Birsel | Jet Sosyete

Hasibe Eren | Jet Sosyete

Pınar Altuğ Atacan | Çocuklar Duymasın

En iyi dizi (Romantik – Komedi)

Afili Aşk | Kanal D

Benim Tatlı Yalanım | Star TV

Erkenci Kuş | Star TV

Her Yerde Sen | FOX

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk | Show TV

En iyi erkek oyuncu (Romantik – Komedi)

Can Yaman | Erkenci Kuş

Çağlar Ertuğrul | Afili Aşk

Furkan Andıç | Her Yerde Sen

Furkan Palalı | Benim Tatlı Yalanım

İsmail Demirci | Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

En iyi kadın oyuncu (Romantik – Komedi)

Aslı Bekiroğlu | Benim Tatlı Yalanım

Aslıhan Güner | Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Aybüke Pusat | Her Yerde Sen

Burcu Özberk | Afili Aşk

Demet Özdemir | Erkenci Kuş

En iyi dizi çifti

Alina Boz - Alp Navruz | Elimi Bırakma

Aybüke Pusat - Furkan Andıç | Her Yerde Sen

Burcu Biricik - Barış Arduç | Kuzgun

Burcu Özberk - Çağlar Ertuğrul | Afili Aşk

Demet Özdemir - Can Yaman | Erkenci Kuş

Dilan Çiçek Deniz - Aras Bulut İynemli | Çukur

Ebru Şahin - Akın Akınözü | Hercai

Elçin Sangu - Kıvanç Tatlıtuğ | Çarpışma

İrem Helvacıoğlu - Ulaş Tuna Astepe | Sen Anlat Karadeniz

Ozan Dolunay - Sera Kutlubey | Zalim İstanbul

En iyi yönetmen

Bahadır İnce | Kuzgun

Cem Karcı & Benal Tairi | Hercai

Çağrı Bayrak | Erkenci Kuş

Ender Mıhlar | Her Yerde Sen

Hakan Algül | Jet Sosyete

Murat Saraçoğlu | Bir Zamanlar Çukurova

Nadim Güç | Kadın

Serdar Gözelekli | Afili Aşk

Sinan Öztürk | Çukur

Yusuf Pirhasan & Aytaç Çiçek | Mucize Doktor

En iyi senaryo

Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul & Sinan Yurdakul | Arka Sokaklar

Ali Aydın | Çarpışma

Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün & Okşan Tavaslıoğlu | Afili Aşk

Berşan Tan, Eda Tezcan, Feraye Şahin & Pelin Gülcan | Hercai

BKM Mutfak Ekibi | Çok Güzel Hareketler 2

Deniz Akçay (Teşrik-i Mesai) | İstanbullu Gelin

Gökhan Horzum | Çukur

Gülse Birsel | Jet Sosyete

Hande Altaylı | Kadın

Pınar Bulut & Onur Koralp | Mucize Doktor

En iyi dizi müziği

Adamlar Grubu | Börü

Alpay Göltekin & Zeynep Alasya | Diriliş: Ertuğrul

Aslı Demirer, Safa Hendem & Mehmet Cem Ünal | Afili Aşk

Aytekin Ataş | Bir Zamanlar Çukurova

Aytekin Ataş | Mucize Doktor

Cem Öğet | Erkenci Kuş

Ender Gündüzlü & Metin Arıgül | Hercai

Ender Gündüzlü & Metin Arıgül | Sen Anlat Karadeniz

Toygar Işıklı | Çarpışma & Çukur

Toygar Işıklı | Kuzgun

En iyi çocuk oyuncu

Ada Baykan | Arka Sokaklar

Adin Külçe | Mucize Doktor

Ali Sami Sefil | Kadın

Beren Gökyıldız | Kızım

Ebrar Alya Demirbilek | Hercai

Emir Özyakışır | Şampiyon

Hira Su Yıldız | Afili Aşk

Kübra Süzgün | Kadın

Mehmet Emin Güney | Çocuk

Yiğit Kağan Yazıcı | Elimi Bırakma

En iyi gündüz kuşağı programı

Arda'nın Mutfağı | Kanal D

Ayhan Sicimoğlu ile Renkler | Kanal D

Çağla ile Yeni Bir Gün | FOX

Esra Erol'da | ATV

Gelinim Mutfakta | Kanal D

Kuaförüm Sensin | Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert | ATV

Temizlik Benim İşim | FOX

Yemekteyiz | TV8

Zuhal Topal'la Sofrada | FOX

En iyi yarışma programı

Aileler Yarışıyor | TRT 1

Benimle Söyle | Kanal D

Güven Bana | ATV

Kelime Oyunu | teve2

Kim Milyoner Olmak İster? | ATV

MasterChef Türkiye | TV8

Ses Türkiye | TV8

Survivor | TV8

Temizlik Benim İşim | FOX

Yaparsın Aşkım | FOX

En iyi kadın sunucu

Birce Akalay | Benimle Söyle

Çağla Şikel | Çağla ile Yeni Bir Gün

Esra Erol | Esra Erol'da

Evrim Akın | Çocuktan Al Haberi

Eylül Öztürk | Eylül Öztürk ile Hey Anne

Merve Yıldırım | Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

Müge Anlı | Müge Anlı ile Tatlı Sert

Pelin Çift | Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Zahide Yetiş | Zahide Yetiş'le

Zuhal Topal | Zuhal Topal'la Sofrada

En iyi erkek sunucu

Acun Ilıcalı | Survivor & O Ses Türkiye

Ali İhsan Varol | Kelime Oyunu

Alp Kırşan | Kapanmadan Kazan

Arda Türkmen | Arda'nın Mutfağı & Arda ile Omuz Omuza

Engin Altan Düzyatan | 3'te 3 Tarih

Enis Arıkan | Benimle Söyle

Eser Yenenler | Eser Yenenler Show

İlker Ayrık | Yaparsın Aşkım

Murat Yıldırım | Kim Milyoner Olmak İster?

Okan Bayülgen | Uykusuzlar Kulübü & Muhabbet Kralı

En iyi kadın haber sunucusu

Ayşenur Arslan | Halk TV

Banu El | A Haber

Buket Aydın | Kanal D

Deniz Türe | ATV

Ece Belen | Star TV

Ece Üner | Show TV

Gülbin Tosun | FOX

Nazlı Çelik | Star TV

Nihan Günay | ATV

Simge Fıstıkoğlu | NTV

En iyi erkek haber sunucusu

Ahmed Arpat | NTV

Can Okanar | A Haber

Cem Öğretir | ATV

Cüneyt Akman | Halk TV

Erkan Tan | A Haber

İlker Karagöz | FOX

İsmail Küçükkaya | FOX

Melih Altınok | ATV

Mesut Yar | Star TV

En iyi magazin programı

Canlı Masa | Uçankuş TV

Cumartesi Sürprizi | Show TV

Gel Konuşalım | TV8

Hey Canlı | Show TV

HT Magazin | Bloomberg HT

Magazin D Cumartesi | Kanal D

Magazin D Yaz | Kanal D

Magazin Hattı | TV100

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa | Kanal D

Söylemezsem Olmaz | Beyaz TV

En iyi haber programı

5N1K | CNN Türk

Ajans | A Haber

Dünyanın Haberi | NTV

Fatih Altaylı ile Teke Tek | Habertürk

Haber Masası | Halk ATV

İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu | FOX

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat | FOX

Mesut Yar ile Bugün | Star TV

Tarafsız Bölge | CNN Türk

Türkiye'nin Nabzı | Habertürk

En iyi spor programı