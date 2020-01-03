46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödülleri adayları belli oldu!

Ülkemizde her yıl düzenlenen ve gelenek haline gelen Altın Kelebek ödülleri bu yılda heyecanla bekleniyor. Bu yıl 46.’sı düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin adayları belirlendi.
https://www.pantenealtinkelebekodulleri.com/OyVerFinal
İşte 2019 yılının televizyon adayları:
En İyi Dizi (Dram)
- Arka Sokaklar | Kanal D
- Avlu | Star TV
- Bir Zamanlar Çukurova | ATV
- Çukur | Show TV
- Hercai | ATV
- Kadın | FOX
- Kuzgun | Star TV
- Mucize Doktor | FOX
- Sen Anlat Karadeniz | ATV
- Zalim İstanbul | Kanal D
En iyi İntenet Dizisi
- 140 Jounos: Sıkışmışlık | BluTV
- Aynen Aynen | Youtube & BluTV
- Bartu Ben | BluTV
- Behzat Ç. | BluTV
- Bozkır | BluTV
- Hakan: Muhafız | Netflix
- Pavyon | BluTV
- Sıfır Bir | BluTV
- Şahsiyet | PuhuTV
- Yaşamayanlar | BluTV
En iyi erkek oyuncu (Dram)
- Akın Akınözü | Hercai
- Alp Navruz | Elimi Bırakma
- Aras Bulut İynemli | Çukur
- Barış Arduç | Kuzgun
- Çağatay Ulusoy | Hakan: Muhafız
- Erdal Beşikçioğlu | Behzat Ç.
- Haluk Bilginer | Şahsiyet
- Kerem Alışık | Bir Zamanlar Çukurova
- Taner Ölmez | Mucize Doktor
- Ulaş Tuna Astepe | Sen Anlat Karadeniz
En İyi kadın oyuncu (Dram)
- Alina Boz | Elimi Bırakma
- Aslı Enver | İstanbullu Gelin
- Bahar Şahin | Zalim İstanbul
- Burcu Biricik | Kuzgun
- Demet Evgar | Avlu
- Dilan Çiçek Deniz | Çukur
- Ebru Şahin | Hercai
- Hilal Altınbilek | Bir Zamanlar Çukurova
- İrem Helvacıoğlu | Sen Anlat Karadeniz
- Özge Özpirinçci | Kadın
En iyi dizi ( Komedi)
- Çocuklar Duymasın | Kanal D
- Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 | Kanal D
- Güldür Güldür Show | Show TV
- Jet Sosyete | TV8
- Kalk Gidelim | TRT 1
En iyi erkek oyuncu (Komedi)
- Ali Sunal | Güldür Güldür Show
- Alper Kul | Güldür Güldür Show
- Bartu Küçükçağlayan | Jet Sosyete
- Cengiz Bozkurt | Jet Sosyete
- Çağlar Çorumlu | Jet Sosyete
- Enis Arıkan | Jet Sosyete
- Onur Buldu | Güldür Güldür Show
- Sarp Apak | Jet Sosyete
- Tamer Karadağlı | Çocuklar Duymasın
- Ufuk Özkan | Kalk Gidelim
En iyi kadın oyuncu (Komedi)
- Aslı Bekiroğlu | Jet Sosyete
- Ayça Varlıer | Kalk Gidelim
- Deniz Cengiz | Jet Sosyete
- Doğa Rutkay | Güldür Güldür Show
- Ecem Erkek | Güldür Güldür Show
- Evrim Akın | Güldür Güldür Show
- Gülse Birsel | Jet Sosyete
- Hasibe Eren | Jet Sosyete
- Pınar Altuğ Atacan | Çocuklar Duymasın
En iyi dizi (Romantik – Komedi)
- Afili Aşk | Kanal D
- Benim Tatlı Yalanım | Star TV
- Erkenci Kuş | Star TV
- Her Yerde Sen | FOX
- Kuzey Yıldızı: İlk Aşk | Show TV
En iyi erkek oyuncu (Romantik – Komedi)
- Can Yaman | Erkenci Kuş
- Çağlar Ertuğrul | Afili Aşk
- Furkan Andıç | Her Yerde Sen
- Furkan Palalı | Benim Tatlı Yalanım
- İsmail Demirci | Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
En iyi kadın oyuncu (Romantik – Komedi)
- Aslı Bekiroğlu | Benim Tatlı Yalanım
- Aslıhan Güner | Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- Aybüke Pusat | Her Yerde Sen
- Burcu Özberk | Afili Aşk
- Demet Özdemir | Erkenci Kuş
En iyi dizi çifti
- Alina Boz - Alp Navruz | Elimi Bırakma
- Aybüke Pusat - Furkan Andıç | Her Yerde Sen
- Burcu Biricik - Barış Arduç | Kuzgun
- Burcu Özberk - Çağlar Ertuğrul | Afili Aşk
- Demet Özdemir - Can Yaman | Erkenci Kuş
- Dilan Çiçek Deniz - Aras Bulut İynemli | Çukur
- Ebru Şahin - Akın Akınözü | Hercai
- Elçin Sangu - Kıvanç Tatlıtuğ | Çarpışma
- İrem Helvacıoğlu - Ulaş Tuna Astepe | Sen Anlat Karadeniz
- Ozan Dolunay - Sera Kutlubey | Zalim İstanbul
En iyi yönetmen
- Bahadır İnce | Kuzgun
- Cem Karcı & Benal Tairi | Hercai
- Çağrı Bayrak | Erkenci Kuş
- Ender Mıhlar | Her Yerde Sen
- Hakan Algül | Jet Sosyete
- Murat Saraçoğlu | Bir Zamanlar Çukurova
- Nadim Güç | Kadın
- Serdar Gözelekli | Afili Aşk
- Sinan Öztürk | Çukur
- Yusuf Pirhasan & Aytaç Çiçek | Mucize Doktor
En iyi senaryo
- Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul & Sinan Yurdakul | Arka Sokaklar
- Ali Aydın | Çarpışma
- Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün & Okşan Tavaslıoğlu | Afili Aşk
- Berşan Tan, Eda Tezcan, Feraye Şahin & Pelin Gülcan | Hercai
- BKM Mutfak Ekibi | Çok Güzel Hareketler 2
- Deniz Akçay (Teşrik-i Mesai) | İstanbullu Gelin
- Gökhan Horzum | Çukur
- Gülse Birsel | Jet Sosyete
- Hande Altaylı | Kadın
- Pınar Bulut & Onur Koralp | Mucize Doktor
En iyi dizi müziği
- Adamlar Grubu | Börü
- Alpay Göltekin & Zeynep Alasya | Diriliş: Ertuğrul
- Aslı Demirer, Safa Hendem & Mehmet Cem Ünal | Afili Aşk
- Aytekin Ataş | Bir Zamanlar Çukurova
- Aytekin Ataş | Mucize Doktor
- Cem Öğet | Erkenci Kuş
- Ender Gündüzlü & Metin Arıgül | Hercai
- Ender Gündüzlü & Metin Arıgül | Sen Anlat Karadeniz
- Toygar Işıklı | Çarpışma & Çukur
- Toygar Işıklı | Kuzgun
En iyi çocuk oyuncu
- Ada Baykan | Arka Sokaklar
- Adin Külçe | Mucize Doktor
- Ali Sami Sefil | Kadın
- Beren Gökyıldız | Kızım
- Ebrar Alya Demirbilek | Hercai
- Emir Özyakışır | Şampiyon
- Hira Su Yıldız | Afili Aşk
- Kübra Süzgün | Kadın
- Mehmet Emin Güney | Çocuk
- Yiğit Kağan Yazıcı | Elimi Bırakma
En iyi gündüz kuşağı programı
- Arda'nın Mutfağı | Kanal D
- Ayhan Sicimoğlu ile Renkler | Kanal D
- Çağla ile Yeni Bir Gün | FOX
- Esra Erol'da | ATV
- Gelinim Mutfakta | Kanal D
- Kuaförüm Sensin | Show TV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert | ATV
- Temizlik Benim İşim | FOX
- Yemekteyiz | TV8
- Zuhal Topal'la Sofrada | FOX
En iyi yarışma programı
- Aileler Yarışıyor | TRT 1
- Benimle Söyle | Kanal D
- Güven Bana | ATV
- Kelime Oyunu | teve2
- Kim Milyoner Olmak İster? | ATV
- MasterChef Türkiye | TV8
- Ses Türkiye | TV8
- Survivor | TV8
- Temizlik Benim İşim | FOX
- Yaparsın Aşkım | FOX
En iyi kadın sunucu
- Birce Akalay | Benimle Söyle
- Çağla Şikel | Çağla ile Yeni Bir Gün
- Esra Erol | Esra Erol'da
- Evrim Akın | Çocuktan Al Haberi
- Eylül Öztürk | Eylül Öztürk ile Hey Anne
- Merve Yıldırım | Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- Müge Anlı | Müge Anlı ile Tatlı Sert
- Pelin Çift | Pelin Çift ile Gündem Ötesi
- Zahide Yetiş | Zahide Yetiş'le
- Zuhal Topal | Zuhal Topal'la Sofrada
En iyi erkek sunucu
- Acun Ilıcalı | Survivor & O Ses Türkiye
- Ali İhsan Varol | Kelime Oyunu
- Alp Kırşan | Kapanmadan Kazan
- Arda Türkmen | Arda'nın Mutfağı & Arda ile Omuz Omuza
- Engin Altan Düzyatan | 3'te 3 Tarih
- Enis Arıkan | Benimle Söyle
- Eser Yenenler | Eser Yenenler Show
- İlker Ayrık | Yaparsın Aşkım
- Murat Yıldırım | Kim Milyoner Olmak İster?
- Okan Bayülgen | Uykusuzlar Kulübü & Muhabbet Kralı
En iyi kadın haber sunucusu
- Ayşenur Arslan | Halk TV
- Banu El | A Haber
- Buket Aydın | Kanal D
- Deniz Türe | ATV
- Ece Belen | Star TV
- Ece Üner | Show TV
- Gülbin Tosun | FOX
- Nazlı Çelik | Star TV
- Nihan Günay | ATV
- Simge Fıstıkoğlu | NTV
En iyi erkek haber sunucusu
- Ahmed Arpat | NTV
- Can Okanar | A Haber
- Cem Öğretir | ATV
- Cüneyt Akman | Halk TV
- Erkan Tan | A Haber
- İlker Karagöz | FOX
- İsmail Küçükkaya | FOX
- Melih Altınok | ATV
- Mesut Yar | Star TV
En iyi magazin programı
- Canlı Masa | Uçankuş TV
- Cumartesi Sürprizi | Show TV
- Gel Konuşalım | TV8
- Hey Canlı | Show TV
- HT Magazin | Bloomberg HT
- Magazin D Cumartesi | Kanal D
- Magazin D Yaz | Kanal D
- Magazin Hattı | TV100
- Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa | Kanal D
- Söylemezsem Olmaz | Beyaz TV
En iyi haber programı
- 5N1K | CNN Türk
- Ajans | A Haber
- Dünyanın Haberi | NTV
- Fatih Altaylı ile Teke Tek | Habertürk
- Haber Masası | Halk ATV
- İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu | FOX
- İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat | FOX
- Mesut Yar ile Bugün | Star TV
- Tarafsız Bölge | CNN Türk
- Türkiye'nin Nabzı | Habertürk
En iyi spor programı
- 90'a | A Spor
- 90+ | NTV
- beIN Asist | beIN Sports
- beIN Euroleague | beIN Sports
- beIN Final | beIN Sports
- Beyaz Futbol | Beyaz TV
- Gündem Spor | CNN Türk
- Stadyum | TRT Spor
- Takım Oyunu | A Spor
- Yüzde Yüz Futbol | NTV
Son Güncelleme: 03.01.2020 09:00