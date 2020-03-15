5 yıl evli kalan Serdar ortaç'tan bekarlara uyarı: 'Aklınız varsa evlenmeyin'

50 yaşındaki Serdao Ortaç, 'ben Adam Olmam' adlı şarkısıyla start verdiği konserinde 2,5 saat boyunca hayranlarına en sevilen şarkılarını peşpeşe seslendirdi. Şarkı aralarında kısa konuşmalar yapan sanatçı; , "Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" şeklinde ilginç açıklamalar yaptı.

Torna tezgahından bu noktaya geldiğini dile getirem Ortaç, hayatının film gibi olduğuna ve inanılması güç hikayeler barındırdığına dikkat çekti.

Şu sıralara Seçil Gür ile birlikte olan Ortaç ayrıca evlilik konusunun uzun uzun değerlendirdi. Misafirlere tek tek evli olup olmadıklarını soran Serdar Ortaç, bekar misafirlere "Aklınız varsa evlenmeyin. Evllik iki delinin altından kalkabileceği bir şey. İki delinin bir araya gelmesi" diyerek tavsiyede bulundu. "Geriye dönüp baktığımda birçok hata yaptığımı fark ettim ve birçok ders çıkardım. Bizim birlikteliğimize 'reklam' diyenler oluyor. Tabii onlara hak veriyorum. Aşkı bile reklama alet eden onca kişi oldu ki insanlar beni de öyle zannediyor" ifadelerini kullanan Ortaç, daha önce Seçil Gür ile evlenip evlenmeyecekleri sorusuna ise ''mutlu olalım da evlilik eksik kalsın'' şeklinde yanıt vermişti.