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5 yıl evli kalan Serdar ortaç'tan bekarlara uyarı: 'Aklınız varsa evlenmeyin'

2014-2019 yılları Arasında İrlandanlı manken Chloe Loughnan ile evli kalan ve geçen yıl boşanan Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç konser sonrasında ilginç açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2020 Pazar 20:25
5 yıl evli kalan Serdar ortaç'tan bekarlara uyarı: 'Aklınız varsa evlenmeyin'

50 yaşındaki Serdao Ortaç, 'ben Adam  Olmam' adlı şarkısıyla start verdiği konserinde 2,5 saat boyunca hayranlarına  en sevilen şarkılarını peşpeşe seslendirdi. Şarkı aralarında kısa  konuşmalar yapan sanatçı; , "Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" şeklinde ilginç açıklamalar yaptı. 

5 yıl evli kalan Serdar ortaç'tan bekarlara uayrı: 'Aklınız varsa evlenmeyin'

Torna  tezgahından  bu noktaya geldiğini dile getirem Ortaç, hayatının  film gibi olduğuna   ve inanılması güç hikayeler barındırdığına dikkat çekti.

5 yıl evli kalan Serdar ortaç'tan bekarlara uayrı: 'Aklınız varsa evlenmeyin' 

Şu sıralara Seçil Gür ile birlikte olan Ortaç ayrıca evlilik konusunun uzun uzun değerlendirdi. Misafirlere tek tek evli olup olmadıklarını  soran Serdar Ortaç,  bekar misafirlere  "Aklınız varsa evlenmeyin. Evllik iki delinin altından kalkabileceği bir şey. İki delinin bir araya gelmesi" diyerek tavsiyede bulundu. "Geriye dönüp baktığımda birçok hata yaptığımı fark ettim ve birçok ders çıkardım. Bizim birlikteliğimize 'reklam' diyenler oluyor. Tabii onlara hak veriyorum. Aşkı bile reklama alet eden onca kişi oldu ki insanlar beni de öyle zannediyor" ifadelerini kullanan Ortaç, daha önce Seçil Gür ile evlenip  evlenmeyecekleri sorusuna ise ''mutlu olalım da evlilik eksik kalsın'' şeklinde yanıt vermişti. 

5 yıl evli kalan Serdar ortaç'tan bekarlara uayrı: 'Aklınız varsa evlenmeyin'

Son Güncelleme: 15.03.2020 20:29
Anahtar Kelimeler:
Chloe LoughnanMagazinSeçil GürSerda Ortaç
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