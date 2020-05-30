50 yaşındaki Naomi Campbell metroda çıplak poz verdi!

Siyahi bir babaya ve Çin asıllı bir anneye sahip olduğu için farklı bir güzelliğe sahip olan 50 yaşındaki top model Naomi Campbell, Valentino markasının İlkbahar/Yaz 2020 kreasyonu için metroda kamera karşısına geçti.

Zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündeme gelen Campbell, metrodaverdi. Titizlik hastalığı ile bilinen Naomi Campbell için o metronun nebkadar ve nasıl temizlendiği merak edilirken, Campbell'in çıplak pozları tüm dünyada sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 17:40