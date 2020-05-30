50 yaşındaki Naomi Campbell metroda çıplak poz verdi!

Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden bir olan Naomi Campbell, bir markanın katalog çekimi için metroda çıplak pozlar vererek gündeme oturdu.

50 yaşındaki Naomi Campbell metroda çıplak poz verdi!
    Abone Ol:

Siyahi bir babaya ve Çin asıllı bir anneye sahip olduğu için farklı bir güzelliğe sahip olan 50 yaşındaki top model Naomi Campbell, Valentino markasının İlkbahar/Yaz 2020 kreasyonu için metroda kamera karşısına geçti.

50 yaşındaki Naomi Campbell metroda çıplak poz verdi!

Zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündeme gelen Campbell, metroda çıplak poz verdi. Titizlik hastalığı ile bilinen Naomi Campbell için o metronun nebkadar ve nasıl temizlendiği merak edilirken, Campbell'in çıplak pozları tüm dünyada sosyal medyanın gündemine oturdu. 

50 yaşındaki Naomi Campbell metroda çıplak poz verdi!

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 17:40

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin
Arıcılık nasıl yapılır? Arıcılık kârlı mı? Arıcılık kazanç maliyet hesaplaması
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri