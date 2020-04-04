56'lık Hülya Avşar'ın yaşından beklenmeyen performans!
Tenis tutkusuyla bilinen ünlü Oyuncu Hülya Avşar, evde kaldığı günler boyunca kortlardan uzak kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Turnuvalar düzenleyen, tenisi hayatının tam olarak merkezie yerleştiren Avşar kızı, evden çıkamadığı günlerde tenisten ayrı kalmamanın yolunu bulmuş gibi görünüyor.
04 Nisan 2020 Cumartesi 11:33
Paylaştığı videoda evini tenis kortuna çevirdiği görülen Hülya Avşar, tenişe olan hasretini böyle giderdi. Avşar kızının yaşına rağmen sportif hareketleri ve esnekliği gözlerden kaçmadı. Hülya Avşar, Hem körelmemek hem de tenis özlemini gidermek için evde tenis antrenmanı yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.