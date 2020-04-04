56'lık Hülya Avşar'ın yaşından beklenmeyen performans!

Paylaştığı videoda evinikortuna çevirdiği görülen, tenişe olan hasretini böyle giderdi. Avşar kızının yaşına rağmen sportif hareketleri ve esnekliği gözlerden kaçmadı. Hülya Avşar, Hem körelmemek hem de tenis özlemini gidermek için evde tenis antrenmanı yaptı.