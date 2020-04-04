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56'lık Hülya Avşar'ın yaşından beklenmeyen performans!

Tenis tutkusuyla bilinen ünlü Oyuncu Hülya Avşar, evde kaldığı günler boyunca kortlardan uzak kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Turnuvalar düzenleyen, tenisi hayatının tam olarak merkezie yerleştiren Avşar kızı, evden çıkamadığı günlerde tenisten ayrı kalmamanın yolunu bulmuş gibi görünüyor.

04 Nisan 2020 Cumartesi 11:33
56'lık Hülya Avşar'ın yaşından beklenmeyen performans!

56'lık Hülya Avşar'ın yaşından beklenmeyen performans!

Paylaştığı videoda evini tenis kortuna çevirdiği görülen Hülya Avşar, tenişe olan hasretini böyle giderdi. Avşar kızının yaşına rağmen sportif hareketleri ve esnekliği gözlerden kaçmadı. Hülya Avşar,  Hem körelmemek hem de tenis özlemini gidermek için  evde tenis antrenmanı yaptı. 

Son Güncelleme: 04.04.2020 11:35
Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarKarantinaKORONATenis
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