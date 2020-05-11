56 yaşında ikiz babası olan Sinan Özen 2 aylık kızı için dua istedi

Fantaz müziğin sevilen isimlerinden Sinan Özen, 2016 yılında Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile hayatını birleştirmişti. Ünlü sanatçının Şubat ayınad dünyaya gelen ikiz bebeklerinden birinin bağırsak hastalığı, çiftin mutluluğuna gölge düşürdü.

56 yaşında ikiz babası olan Sinan Özen 2 aylık kızı için dua istedi
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Kendisinden  26 yaş küçük olan  Burcu Kartal ile hayatını birleştiren Sİnan Özen, hayranlarından  kızı için dua istedi.  şimdiye kadar iki kez ameliyat geçiren  ikizlerden Neva bebek, 2  aylık olmasına rağmen gözünü hastalıktan açamadı.  

56 yaşında ikiz babası olan Sinan Özen 2 aylık kızı için dua istedi


Sinan  Özen, “Çok mutluyuz ama kızımız Neva’nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu” ifadeleriyle hayranlarından 2 aylık kızı için hayranlarından dua istedi.  
 


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