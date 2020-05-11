56 yaşında ikiz babası olan Sinan Özen 2 aylık kızı için dua istedi

Kendisinden 26 yaş küçük olan Burcu Kartal ile hayatını birleştiren Sİnan Özen, hayranlarından kızı için dua istedi. şimdiye kadar iki kez ameliyat geçiren ikizlerden Neva bebek, 2 aylık olmasına rağmen gözünü hastalıktan açamadı.



Sinan Özen, “Çok mutluyuz ama kızımız Neva’nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu” ifadeleriyle hayranlarından 2 aylık kızı için hayranlarından dua istedi.

