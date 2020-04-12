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57 yaşındaki Seda Sayan'ın makyajsız filtresiz fotoğrafına beğeni yağdı!

Magazin basının dilinden düşmeyen isimlerden biri olan Seda Sayan, karantinada kozmetik detoxu yaptı. Makyajsız fotoğrafını İnstagram'dan paylaşan ünlü şarkıcı, gençelri kısakndırdı.

12 Nisan 2020 Pazar 22:11
57 yaşındaki Seda Sayan'ın makyajsız filtresiz fotoğrafına beğeni yağdı!

57 yaşındaki Seda Sayan'ın makyajsız filtresiz fotoğrafına beğeni yağdı!

Yıllara meydan  okuyan Seda Sayan, paylaştığı fotoğraflarda genellikle filtre kullandığı için  eleştiriliyordu. bu eleştrilere adeta meydan  okuyan yılların şarkıcısı, paylaştığı fotoğrafıyla herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

57 yaşındaki Seda Sayan'ın makyajsız filtresiz fotoğrafına beğeni yağdı!


Seda Sayan'ın fotoğrafına "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" diye yorum yağdı.  
 

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İnstagramSeda SayanMakyajsızFiltresiz
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