57 yaşındaki Seda Sayan'ın makyajsız filtresiz fotoğrafına beğeni yağdı!

Yıllara meydan okuyan, paylaştığı fotoğraflarda genellikle filtre kullandığı için eleştiriliyordu. bu eleştrilere adeta meydan okuyan yılların şarkıcısı, paylaştığı fotoğrafıyla herkesi hayretler içerisinde bıraktı.



Seda Sayan'ın fotoğrafına "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" diye yorum yağdı.

