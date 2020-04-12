57 yaşındaki Seda Sayan'ın makyajsız filtresiz fotoğrafına beğeni yağdı!
Magazin basının dilinden düşmeyen isimlerden biri olan Seda Sayan, karantinada kozmetik detoxu yaptı. Makyajsız fotoğrafını İnstagram'dan paylaşan ünlü şarkıcı, gençelri kısakndırdı.
12 Nisan 2020 Pazar 22:11
Yıllara meydan okuyan Seda Sayan, paylaştığı fotoğraflarda genellikle filtre kullandığı için eleştiriliyordu. bu eleştrilere adeta meydan okuyan yılların şarkıcısı, paylaştığı fotoğrafıyla herkesi hayretler içerisinde bıraktı.
Seda Sayan'ın fotoğrafına "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" diye yorum yağdı.
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