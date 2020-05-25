62 yaşındaki Sharon Stone’un bikinili pozları dünya gündeminde

Pandemi nedeniyle tüm vaktini evinde geçiren dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, yaşına rağmen fit görüntüsüyle dünya magazin basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu. 90’lı yılların parlayan yıldızı Stone, yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle kendine hayran bıraktı.

Sharon Stone, arkadaşlarıyla birlikte havuz kenarında eğlenirken çektiği bikinili pozları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun yaşına rağmen prüzsüz ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. 62 yaşındaki Sharon Stone'un paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.