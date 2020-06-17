70 Kilo Verdi! Görenler Tanıyamadı!

Ferah Zeydan 70 Kilo Verdi! Tanınmaz Hale Geldi!
Her gün spor yapan ve özel bir diyet ile beslenmeye devam eden Ferah Zeydan adeta tanınmaz hale geldi. Yarışmada kilolu hali ile ünlü olan Ferah Zeydan, hayranları tarafından tanınmadı. Sokakta karşılaşan herkes çok şaşırdı. 156 kilodan 86 kiloya düşen sanatçı, 80 kiloya kadar düşmek istediğini söyledi. Yarışma programından sonra adını Sinan Akçıl ile birlikte yaptığı şarkılarla duyuran Ferah Zeydan, 70 kilo verdikten sonra hayranları tarafından tanınmadı. Sinan Akçık ile birlikte Şarttır ve Biri Bana Gelsin isimli şarkılarda düet yapmıştı.
Son Güncelleme: 17.06.2020 16:32