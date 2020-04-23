9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan anlamlı 23 Nisan paylaşımı
Harun Tan ile evliliğinden olan 9 yaşındaki oğlunu Lenfoma hastalığından kaybeden Ebru Şallı, 23 Nisan için anlamlı bir paylaşım yaptı.
23 Nisan 2020 Perşembe 10:27
Ebru şallı, 6 yıl önce kendisinin sunduğu televizyon programında, 23 Nisan özel yayınında minik oğlu Pars2ı ağırlamıştı. Acılı anne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı.
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