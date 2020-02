92. Oscar Ödülleri Los Angeles'da sahiplerini buldu, 2020 yılı Oscar kazanan film ve oyuncuları

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu'nda bu yıl 92. düzenlenen Oscar ödülleri sahiplerine verildi. Gerçekleştirilen büyük organizasyona pek çok film ve oyuncu aday olarak yarışırken en çok konuşulan filmlerden biri olan 'Joker', Oscar'a 11 dalda aday olmuştu. 92. Akademi Ödülleri'nde Joker'i 'The Irisman', 'Once Upon a Time in Hollywood' 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu.

Büyük organizasyonda geceye damgasını vuran film ise 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı 'Parazit' oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filmi alarak Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ına sahip olmuş oldu.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Brad Pitt alırken ünlü oyuncu ödül aldığı sırada yaptığı konulşmasında "Bu ödül çocuklarım için" dedi. En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ise, Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Judy filmi ile Renée Zellweger alırken Zellweger'in ikinci kez bu ödülü aldığı öğrenildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü ise Marriage Story filmiyle Laura Dern'e gitti. İşte 2020 yılı Oscar ödülü kazanalar listesi:

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

"Parasite"

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Renee Zellweger, "Judy"

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Joaquin Phoenix, "Joker"

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Bong Joon-ho, "Parasite"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANAN



- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Laura Dern, "Marriage Story"

EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- "Parasite" (Güney Kore)

EN İYİ SES VURGUSU ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Ford v Ferrari

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Hildur Gudnadottir (Joker)

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Hair Love

EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- The Neighbours' Window

EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- American Factory

EN İYİ ANİMASYON FİLM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Toy Story 4

EN İYİ UYARLAMA SENARYO ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Jojo Rabbit

EN İYİ SES MİKSAJI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- 1917

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- 1917

EN İYİ ORJİNAL ŞARKI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Rocketman

EN İYİ GÖRSEL EFEKT ÖDÜLÜ KAZANAN

- 1917

EN İYİ KURGU ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Ford v Ferrari

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

- Bombshell

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN

Little Women - Jacqueline Durran

EN İYİ ORJİNAL SENARYO ÖDÜLÜ KAZANAN

- Parasite