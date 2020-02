92'inci Oscar ödülleri kazananları belli oldu!

Sinemaseverlerin her yıl heyecanla takip ettiği Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 92. kez düzenlenen sinema sektörünün en prestijli ödül töreni birçok ilke sahne oldu. ABD’nin Los Angeles şehrinde yer alan Dolby Tiyatrosunda düzenlenen tören tüm dünyadan takip edildi.

Ödül töreninde ilk olarak En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü verildi. Ödülün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Brad Pitt oldu.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ise Marriage Story filmiyle ses getiren Laura Dem ödülün sahibi oldu. Herkesin merakla beklediği En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü ise Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix aldı. En iyi Film ödülü ise ilk kez ABD dışına çıktı. En İyi Film Ödülü Parasite filmine verildi.

92. Oscar töreninde verilen ödüller şu şekilde;

En İyi Film Parasite

En İyi Erkek Oyuncu Joaquin Phoenix ‘Joker’

En İyi Kadın Oyuncu Renee Zellweger ‘Judy’

En İyi Yönetmen Bong joon-ho ‘Parasite’

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Brad Pitt ‘Once Upon a Time in Hollywood’

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Laura Den ‘Marriage Story’

En İyi Uluslararası Film Parasite

En İyi Görüntü Yönetmenliği 1917