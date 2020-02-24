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Ablası Hülya Açıkgöz ile olan davayı kaybeden Hadise’den Zehirli paylaşım!

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün yıllardır aralarında süren gerginlik devam ediyor. Ablası ile olan davayı kaybeden Hadise'den zehirli bir paylaşım geldi. Olayın detayları haberimizde yer alıyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:42
Ablası Hülya Açıkgöz ile olan davayı kaybeden Hadise’den Zehirli paylaşım!

Hadise geçtiğimiz yıllarda menajerliğini yapan ablası ile yolları ayırmış ve aralarında yaşadıkları birçok problemden dolayı mahkemelik olmuşlardı. Hadise ablası Hülya Açıkgöz’ü kendisi aracılığı ile hak etmediği kazanç sağlaması suçlaması ile suçlamıştı. Hadise bu sırada ablası ile olan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

Hadise ve ablası arasındaki problemlerden birisi de hadise. Com sitesinden ortaya çıkan problemdi. Ablası ile yollarını ayırmadan önce kendisine ait olan sitenin anlaşmazlıklardan sonra ablası ile arasında sorun haline geldi. Her ikisi de sitenin domainine sahip olduğundan dolayı Hadise Hülya Açıkgöze dava açtı.

Domainini 2012 yılında satın alarak siteyi kuran ablasına, 2019 yılında dava açan Hadise adresi almak istedi ancak davayı kazanamadı. Domain adresi hakkını kazanamayan Hadise Instagram’da paylaştığı hikaye ile öfkesini dile getirdi. Ablası için işte şunları söyledi:   “O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz”

Son Güncelleme: 24.02.2020 00:42
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