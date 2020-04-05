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Ablasından dayak yiyen Kardshian'a imalı destek Hülya Açıkgöz'den geldi; 'Seni Anlıyorum'

Kardeşleri Hadise ve Derya Açıkgöz ile arası bozuk olan Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde dünyanın gözleri önünde birbirlerini tekme tokat döven Kardashian Kardeşler'e imalı destek mesajı gönderdi.

05 Nisan 2020 Pazar 22:50
Ablasından dayak yiyen Kardshian'a imalı destek Hülya Açıkgöz'den geldi; 'Seni Anlıyorum'

Geçtiğimiz günlerde ablası Kim Kardashian'dan dayak yiyen Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!"  sözleriyle destek veren  Hülya Açıkgöz, kızkardeşi Hadisye'ye ağır gönderme yaptı.  

Ablasından dayak yiyen Kardshian'a imalı destek Hülya Açıkgöz'den geldi; 'Seni Anlıyorum'


Açıkgöz kardeşlerin arası, annelerinin intihar girişimi sonrası bozulmuştu.  Hadise,  menajerliğini ve moda danışmanlığını yapan iki kız kardeşi hakkında, maddi imkanlarını kötüye kullandıklarını belirtmişti.  Böylelikle kız kardeşelrin arası açılmış, ancak sonrasında Derya Açıkgöz ile hadise tekrar bir araya gelse de, Hülya Açıkgöz tamamen dışlanmıştı.

Ablasından dayak yiyen Kardshian'a imalı destek Hülya Açıkgöz'den geldi; 'Seni Anlıyorum'

Anahtar Kelimeler:
HadiseKavgaHülya AçıkgözKardashian
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