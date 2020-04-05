Ablasından dayak yiyen Kardshian'a imalı destek Hülya Açıkgöz'den geldi; 'Seni Anlıyorum'

Geçtiğimiz günlerde ablası Kim Kardashian'dan dayak yiyen Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek veren Hülya Açıkgöz, kızkardeşi Hadisye'ye ağır gönderme yaptı.



Açıkgöz kardeşlerin arası, annelerinin intihar girişimi sonrası bozulmuştu. Hadise, menajerliğini ve moda danışmanlığını yapan iki kız kardeşi hakkında, maddi imkanlarını kötüye kullandıklarını belirtmişti. Böylelikle kız kardeşelrin arası açılmış, ancak sonrasında Derya Açıkgöz ile hadise tekrar bir araya gelse de, Hülya Açıkgöz tamamen dışlanmıştı.