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Ablasıyla kavga eden Kim Kardashian; 'Misafir odasında saklanıyorum'

Geçtiğimiz günlerde ablası Kourtney ile yaptığı kavga ile gündeme gelen ve bütün dünyada konuşulan Kim Kardashian, yeni açıklamasıyla yine gündeme oturdu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:40
Ablasıyla kavga eden Kim Kardashian; 'Misafir odasında saklanıyorum'

4 çocuk sahibi olan Kardashian, 5. çocuk fikrinden çocuklarla başedemediği için vazgeçtiğini belirtmişti.  Şimdilerde eşi ve 4 çocuğuyla karantinada olan Kim Kardashian, çocuklarla ilgilenmekten fazlasıyla yorulmuş olacak ki 'Misafir odasında saklanıyorum millet' diye bir paylaşım yaptı.  

Ablasıyla kavga eden Kim Kardashian; 'Misafir odasında saklanıyorum'

Kim kardashian, "Dört çocukla evde olunca bir dakikalığına bir başkasını daha düşündüğümde kesinlikle vazgeçmeme neden oldu. Gerçekten çok zor. Misafir odasında saklanıyorum millet. Çünkü çocuklarım beni yalnız bırakmıyor. Yalnızca kendim için ufak bir eğlence. Tüm yapmak istediğim bu" diye paylaşım yapınca, takipçileri yorumlarda 'bakamayacaksan neden çocuk yapıyorsun' diye sert tepki gösterdiler.  

Ablasıyla kavga eden Kim Kardashian; 'Misafir odasında saklanıyorum'

Anahtar Kelimeler:
KavgaKim KardashianKORONAKourtney
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