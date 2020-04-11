Ablasıyla kavga eden Kim Kardashian; 'Misafir odasında saklanıyorum'

4 çocuk sahibi olan Kardashian, 5. çocuk fikrinden çocuklarla başedemediği için vazgeçtiğini belirtmişti. Şimdilerde eşi ve 4 çocuğuyla karantinada olan Kim Kardashian, çocuklarla ilgilenmekten fazlasıyla yorulmuş olacak ki 'Misafir odasında saklanıyorum millet' diye bir paylaşım yaptı.

Kim kardashian, "Dört çocukla evde olunca bir dakikalığına bir başkasını daha düşündüğümde kesinlikle vazgeçmeme neden oldu. Gerçekten çok zor. Misafir odasında saklanıyorum millet. Çünkü çocuklarım beni yalnız bırakmıyor. Yalnızca kendim için ufak bir eğlence. Tüm yapmak istediğim bu" diye paylaşım yapınca, takipçileri yorumlarda 'bakamayacaksan neden çocuk yapıyorsun' diye sert tepki gösterdiler.