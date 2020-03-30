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Açıkgöz Kardeşlerin arasına kara kedi girdi; Hadise'den sonra Derya Açıkgöz de ablasını sildi!

Bİrbirlerine yakınlıklarıyla bilinen Açıkgöz kardeşler arasında geçtiğimiz yıldan beri bir sürtüşme olduğu bilinmekte. Anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başlayan süreç, Hadise ve Hülya açıkgöz'ün sürtüşmeli günler geçirmesine sebep olmuştu.

30 Mart 2020 Pazartesi 11:59
Açıkgöz Kardeşlerin arasına kara kedi girdi; Hadise'den sonra Derya Açıkgöz de ablasını sildi!

Şimdilerde ise diğer kardeş, Derya Açıkgöz konuya dahil olmuş durumda. Hadise ile menajerliğini yapan Hülya açıkgöz arasındaki dargınlık mahkeme salonlarına taşınmış, iki kardeş sosyal medya üzerinden  birbirlerine ağır göndermeler yapmışlardı.  Kavganın nedeni ise maddi meselelerdi.  +

Açıkgöz Kardeşlerin arasına kara kedi girdi; Hadise'den sonra Derya Açıkgöz de ablasını sildi!

şimdilerde ise en küçük kardeş Derya Açıkgöz ile ablası Hülya açıkgöz arasında bir gerginlik mevcut.  Derya Açıkgöz, anne Gülnihal Açıkgözü de alarak işini gücünü bırakıp Belçika'ya gitti ve ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medyahesaplarından sildi.  Böylelikle büyük abla Hülya Açıkgöz, bütün aileden  soyutlanmış oldu.   

Açıkgöz Kardeşlerin arasına kara kedi girdi; Hadise'den sonra Derya Açıkgöz de ablasını sildi!
 

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HadiseKavgaHülya AçıkgözDerysa çıkgözKardeş Kavgası
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