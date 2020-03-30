Açıkgöz Kardeşlerin arasına kara kedi girdi; Hadise'den sonra Derya Açıkgöz de ablasını sildi!

Şimdilerde ise diğer kardeş, Derya Açıkgöz konuya dahil olmuş durumda. Hadise ile menajerliğini yapan Hülya açıkgöz arasındaki dargınlık mahkeme salonlarına taşınmış, iki kardeş sosyal medya üzerinden birbirlerine ağır göndermeler yapmışlardı. Kavganın nedeni ise maddi meselelerdi. +

şimdilerde ise en küçük kardeş Derya Açıkgöz ile ablası Hülya açıkgöz arasında bir gerginlik mevcut. Derya Açıkgöz, anne Gülnihal Açıkgözü de alarak işini gücünü bırakıp Belçika'ya gitti ve ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medyahesaplarından sildi. Böylelikle büyük abla Hülya Açıkgöz, bütün aileden soyutlanmış oldu.



