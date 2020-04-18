İstanbul 18°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih'

Survivor Panorama programında yorum yaparken Sercan ve Nisa aşkı konuşulduğu sırada, Semih'in 'kızın yüzünde güller açıyordu' ifadesine sinirlenen Acun Ilıcalı, canlı yayına bağlanarak Semih'i azarladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:15
Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih'

Semih Öztürk'e canlı yayında tepkisini gösteren Acun Ilcalı; "Ben Survivor Panorama ve Survivor Ekstra'da Nisa ve Sercan konusunun konuşulmasını istemedim. Çünkü ortada bir genç kız var ve diğer tarafta Sercan var. Maalesef Semih az önce 'Kızın yüzünde güller açıyordu' demiş. Bu çok yanlış Semih. Biz bu konuyu işlemek istemiyoruz. Bugünkü görüntünün tek bir sebebi var o da konunun bir yere bağlanmış olmasını göstermek. Sercan bizden özel izin istedi. Biz de buna izin verdik. Çünkü bu konunun bağlanmasını istedik. Nisa zaten bu konuya olan tavrını gösterdi. Olabilir bu aşktır böyle bir şey olsa biz zaten yayınlarız” diyerek Semih'e sert çıktı.

Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih' 

Acun ılıcalı sözlerini “Bunda hem fikiriz bence. Bu kızcağızın bir ailesi var ve burada bize emanet. 'Ben sizi abi olarak görüyorum' diyen bir kız varken bunun üzerine mimiklerin bir şey söylemek ve teori geliştirmek istemiyorum ben. Bu konunun konuşulmaması için ben 20 gün önce haber gönderdim zaten. O yüzden bunun altına çize çize söylememe rağmen Semih senden rica ediyorum. Biz senin başarını biliyoruz ve yorumlarından zevk alıyoruz her sene seni çağırmamızdan bu belli zaten. Ama bu konuda bir çizgimiz olsun” diyerek sonlandırdı. 
Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih'

Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun IlıcalıSemih öztürkNisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsü yenen Burak Akkul'dan sevenerini rahatlatan açıklama
Koronavirüsü yenen Burak Akkul'dan sevenerini rahatlatan açıklama
Can Yaman Demet Özdemir'i unutamıyor; Yeni bir hamle daha!
Can Yaman Demet Özdemir'i unutamıyor; Yeni bir hamle daha!
Kıvırcık saçlı kız gitti yerine bambaşka bir Seray geldi! işte Seray Kaya'nın yeni imajı
Kıvırcık saçlı kız gitti yerine bambaşka bir Seray geldi! işte Seray Kaya'nın yeni imajı
Yasemin Erbil'in yürek hoplatan göbek dansı takipçilerinden tam not aldı
Yasemin Erbil'in yürek hoplatan göbek dansı takipçilerinden tam not aldı
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı; 30 milyon tl değerindeki evini kime bırakacak?
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı; 30 milyon tl değerindeki evini kime bırakacak?
Ünlü Futbolcunun eşi evde doğum yaptı; Anne olduğunu Mevlana'nın sözleri eşliğinde duyurdu!
Ünlü Futbolcunun eşi evde doğum yaptı; Anne olduğunu Mevlana'nın sözleri eşliğinde duyurdu!

Popüler Haberler

Oyun konsollarına ilave yeni gümrük vergileri
19 Nisan yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, Kanal D, TV8, TRT1, Star, Fox Tv, TRT Spor yayın akışı
Evde ağız maskesi paketleme işi nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok, neden yayınlanmadı? 18 Nisan Cumartesi Show Tv yayın akışı Kuzey Yıldızı yeni yayınlanmadı?
Survivor 2020 18 Nisan Cumartesi dokunulmazlığı kim kazandı?
AÖF internetten online sınav nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Uygulaması bulunduğunuz bölgede koronavirüs var mı?
TikTok kahvesi Dalgona nasıl yapılır? TikTok kahvesi dalgona en çok aranan isim oldu!
Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Kargom sokağa çıkma yasağında gelir mi?
Askerlik terhis ve celp alım tarihleri neden ertelendi? MSB'den son dakika açıklaması
Koronavirüs maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar
Kuruluş Osman 15 Nisan yeni bölüm bu hafta var mı, yayınlanacak mı?
Coronavirüs salgının ekonomik etkileri sonrası kredi faiz oranları arttı mı? Salgın sonrası en uygun konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma yapmak için şartlar nelerdir? Düşük faizle kredi kartı borç yapılandırması yapan bankalar
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
Okullar, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Merakla bekleniyor!
Nedir bu Pik noktası? Pik yapmanın anlamı nedir?
Siyah maskeler etkili mi yoksa zararlı mı?
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros Covid-19 çalışma saatleri
Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF Süper lig için tarih verdi!
2020 MEB il dışı öğretmen yer değiştirme tayin atamaları yapılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.