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Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih'

Survivor Panorama programında yorum yaparken Sercan ve Nisa aşkı konuşulduğu sırada, Semih'in 'kızın yüzünde güller açıyordu' ifadesine sinirlenen Acun Ilıcalı, canlı yayına bağlanarak Semih'i azarladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:15
Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih'

Semih Öztürk'e canlı yayında tepkisini gösteren Acun Ilcalı; "Ben Survivor Panorama ve Survivor Ekstra'da Nisa ve Sercan konusunun konuşulmasını istemedim. Çünkü ortada bir genç kız var ve diğer tarafta Sercan var. Maalesef Semih az önce 'Kızın yüzünde güller açıyordu' demiş. Bu çok yanlış Semih. Biz bu konuyu işlemek istemiyoruz. Bugünkü görüntünün tek bir sebebi var o da konunun bir yere bağlanmış olmasını göstermek. Sercan bizden özel izin istedi. Biz de buna izin verdik. Çünkü bu konunun bağlanmasını istedik. Nisa zaten bu konuya olan tavrını gösterdi. Olabilir bu aşktır böyle bir şey olsa biz zaten yayınlarız” diyerek Semih'e sert çıktı.

Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih' 

Acun ılıcalı sözlerini “Bunda hem fikiriz bence. Bu kızcağızın bir ailesi var ve burada bize emanet. 'Ben sizi abi olarak görüyorum' diyen bir kız varken bunun üzerine mimiklerin bir şey söylemek ve teori geliştirmek istemiyorum ben. Bu konunun konuşulmaması için ben 20 gün önce haber gönderdim zaten. O yüzden bunun altına çize çize söylememe rağmen Semih senden rica ediyorum. Biz senin başarını biliyoruz ve yorumlarından zevk alıyoruz her sene seni çağırmamızdan bu belli zaten. Ama bu konuda bir çizgimiz olsun” diyerek sonlandırdı. 
Acun canlı yayına bağlanıp Semih'i azarladı; 'Bu çok yanlış Semih'

Son Güncelleme: 19.04.2020 00:05
Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun IlıcalıSemih öztürkNisa
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