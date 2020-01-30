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Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi

Acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu Ilıcalı'ya sürpriz bir doğum günü hazırladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntüler sonrasında ise tüm kullanıcılar Banu Ilıcalı kimdir? sorusunu sormaya başladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:04
Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi

TV8'in patronu televizyoncu acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Sürpriz bir doğum günü pastası hazırlayan Ilıcalı o anlarda çektiği videoyu ve fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi

Ünlü televizyoncu ılıcalı, paylaşımına; "Benim ilk göz ağrım, biricik kızım. İyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin. Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun" notunu düşerken sosyal medya kullanıcıları da Banu Ilıcalı'nın kim olduğunu araştırmaya başladılar.

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı 19 yaşındayken Seda Başbuğ ile 1988 yılında yaptığı ilk evliliğinden olan en büyük kızı Banu Ilıcalı 1990 yılında doğdu. 1993 yılında Seda Başbuğ'dan boşanan Acun, daha sonra Zeynep Ilıcalı ile evlendi. Zeynep Ilıcalı'dan da 2 kızı olan ve onun ardından Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın Şeyma'dan da Melisa isminde bir kızı oldu.

Şu an 29 yaşında olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünya evine girdi. Banu Ilıcalı, babasına ait  TV8 kanalında çalışmaktadır.

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