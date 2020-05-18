Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yeni bir köpek alındığını açıkladı

Survivor 2020’den sakatlığı nedeniyle elenen Ersin Korkut ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Ersin Korkut adadayken köpeği Mess hayatını kaybetmişti ve köpeğinin öldüğü Ersin Korkut’a söylenmemişti. Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı ile görüşerek köpeğinin öldüğünü Ersin Korkut’a söylememesini istemişti.
Köpeğin henüz 6 aylık olduğunu açıklayan Ilıcalı, ilk başta köpeği Ersin’e göstermediklerini belirtti. Acun Ilıcalı’dan yapılan açıklamalara göre Ersin Korkut’a arkadaşları tarafından Mess’e benzeyen yeni bir köpek alındı.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 00:29