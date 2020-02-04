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Acun Ilıcalı ile birlikte görüntülenen Çağla Altunkaya kimdir?

Çağla Altunkaya magazin dünyasının gündeminde yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Süper Bowl’da Acun Ilıcalı ile birlikte görüntülenen Çağla Altunkaya kimdir? İşte Çağla Altunkaya hakkındaki tüm ayrıntılar…

04 Şubat 2020 Salı 13:41
Acun Ilıcalı ile birlikte görüntülenen Çağla Altunkaya kimdir?

Uzun zamandır Acun Ilıcalı ile beraber ismi anılan Çağla Altunkaya yine ünlü televizyoncu ile görüntülendi. Son olarak Super Bowl’da beraber görüntülenen Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya hakkındaki iddialar her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlü sunucu Martha Stewart tarafından yapılan bir paylaşım sonucunda Super Bowl’a beraber gittikleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya’nın arasında ne gibi bir ilişki olduğu magazin dünyasını takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Diğer yandan Çağla Altunkaya’nın kim olduğu da intenet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor.

Çağla Altunkaya Kimdir?

Acun Ilıcalı ile son zamanlarda sık sık yan yana gelen Çağla Altunkaya 20 yaşındadır. Kendisinin Yalova’da yaşadığı ve üniversite eğitimini hemşirelik üzerine aldığı bilinmektedir. Kendisi hakkındaki ayrıntıların sır gibi gizli tutulması nedeniyle Çağla Altunkaya ile ilgili başka herhangi bir bilgi elde edilmiş değil.

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:41
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