Acun Ilıcalı instagram canlı yayını ile dünya rekorunu kırdı!

Türkiye’nin en ünlü programcısı Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru denemesi yaptı. Acun Ilıcalı instagram canlı yayını ile dünya rekorunu kırdı! Acun’un yayınına kaç kişi katıldı? Acun rekor kırdı mı? İşte detaylar…

Acun Ilıcalı instagram canlı yayını ile dünya rekorunu kırdı!
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Türkiye’ni en büyük programcısı, Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programında Instagram canlı yayın katılım rekoru demesi yaptı ve rekor kırıldı. Bu akşam özel bir bölümle ekranlara gelen Survivor 2020, ilklere sahne oldu.

Geçen programlarda Gönüllüler takımının iletişim ödülünü kazanmasıyla Instagram canlı yayınına 1 milyon izleyici katılmıştı. Bu bir Türkiye rekoruydu. Ancak Acun’un gözü dünya rekorundaydı. Yarışmacıların da ısrarı üzerine canlı yayın açıldı. Yayına ilk 40 saniyede 1.5 milyon insan katıldı ve yayın çöktü. Ardından açılan yayına 3 milyon kişi katılınca dünya rekoru kırılmış oldu. Dünya rekoru 2 milyon kişiyle bir repçiye aitti. Acun her zamanki gibi rekorları alt üst etti. İşte o anlar...

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Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 02:34

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