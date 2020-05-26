Acun Ilıcalı instagram canlı yayını ile dünya rekorunu kırdı!

Türkiye’ni en büyük programcısı, Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programında Instagram canlı yayın katılım rekoru demesi yaptı ve rekor kırıldı. Bu akşam özel bir bölümle ekranlara gelen Survivor 2020, ilklere sahne oldu.
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