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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye canlı yayınında bile Sarı Kanaryayı takip etti!

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasının final bölümü canlı yayınında bile Sarı Kanaryayı takip etti! İşte detaylar...

16 Şubat 2020 Pazar 13:05
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye canlı yayınında bile Sarı Kanaryayı takip etti!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve final bölümü ile izleyicilerinin karşısına canlı yayın ile çıkan O Ses Türkiye yarışmasında Acun Ilıcalı en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçeliliği ile bilinen ve tanınan Acun Ilıcalı Süper Lig’in 22. Haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı O Ses Türkiye’nin canlı yayınında bile takip etti. Sunuculuk yaptığı kürsüsünün alt kısmında tablet üzerinden karşılaşmayı izleyen Acun Ilıcalı bir yandan da programı idare etti.

Fenerbahçe, Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadan 2-1’lik skor ile yenik ayrıldı. Bu durum Sarı Kanarya adına büyük bir yıkım oldu. Galatasaray derbisine 1 hafta kala moral bulmak isteyen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında da rakiplerinden 1 adım daha uzaklaşmış oldu.

Acun Ilıcalı’nın maçı takip ettiği anlar ise birçok Fenerbahçe taraftarınca beğenildi. Hatırlanabileceği gibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin ekonomik zorluklar çektiği dönem içinde Win Win isminde bir program yaparak kulübüne çok büyük bir miktarda yardım toplamıştı.

Son Güncelleme: 16.02.2020 13:05
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