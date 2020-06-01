Acun Ilıcalı sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Survivor 2020 çekimleri için Dominik'te olan TV8'in patronu Acun Ilıcalı, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Türkiye'ye dönüş yapamadı. Geçtiğimiz gün 51 yaşına basan Acun Ilıcalı, doğum gününü Survivor yarışmacıları ve oradaki ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında yeni oyun için çekimlerin yapılacağı alana geldiğinde Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Acun'a büyük sürpriz yaptı ve onu doğum günü pastasıyla karşıladı. Ilıcalı, Survivor'da yarışmacılar ile birlikte doğum günü kutlaması videosunu ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Sevgilisi ile birlikte ilk kez bir karenin içinde fotoğraf yayınlayan Ilıcalı'nın bu paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çağla Altunkaya ise koronavirüsü salgını sonrasında gittiği Dominik Cumhuriyeti’nde mahsur kalmış ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın yaptığı programda görüntülenen Altunkaya’nın Acun Ilıcalı ile olan paylaşımlarısosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 15:51