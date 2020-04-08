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Acun Ilıcalı Survivor SMS gelirlerini kampanyaya bağışladı

Korona virüs salgını nedeni ile yardımların devam etmesi ile büyük bir adım da Acun Ilıcalı’dan geldi. Survivor çekimleri nedeni ile Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı'dan açıklamalar geldi. İşte Acun Ilıcalı'dan gelen açıklamalar ve detayları...

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:50
Acun Ilıcalı Survivor SMS gelirlerini kampanyaya bağışladı

Survivor 2020 yarışmasının devam etmesi ile dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldiğinde Acun Ilıcalı ünlüler takımı için oylama başlatması ile birlikte Acun Ilıcalı korona virüs salgını nedeni ile büyük bir destekte bulunmak adına Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini açıkladı. İşte konu ile ilgili detaylar...

"Ülkemle gurur duyuyorum!"

Acun Ilıcalı yapmış olduğu açıklamada şunları belirtti "Dünyanın birçok ülkesinde koyulmuş olan saatten sonra sokağa çıkmak yasaklandı. Türkiye’de bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamıştı. Salgın nedeni ile vatandaşlarımızın koruma altına alınmasından dolayı ülkemle gurur duyuyorum" dedi. 

Acun Ilıcalı SMS gelirlerini kampanyaya bağış yaptı!

Acun llıcalı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığı ile yapılmaya başlanan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Survivor 2020 yarışmasında bu hafta gelen SMS gelirinin tamamını bağışladı.

"Türk Olmaktan Gurur Duydum!" dedi

Acun Ilıcalı yapmış olduğu açıklamada şunları da söyledi; "Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu sizlerin dahil herkesin bilmesini istiyorum. Çok büyük bir detay insanların gözünden kaçabiliyor ama ben takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım." dedi.

Dünyada karantinalar var!

"Dünyanın birçok yerinde karantinalar yaşandı ve devam ediyor. Bu salgın sebebi ile karantina sürecinde de insanlar evlerinde kaldılar ve gelen yasak sebebi ile birçok kişi evinden dışarı çıkmamaktadır. Bütün dünya için bizim yaşadığımız şartlar söz konusu!

"Birçok ülkeye gelen sokağa çıkma yasağı birçok ülkede dikkatlı olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bana göre bunun nedeni ise birçok kişinin salgın sebebi ile mağazaları yağmalamaya başlamasından doğan endişedir!" dedi.

Son Güncelleme: 08.04.2020 10:50
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