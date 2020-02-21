Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'ya torun geliyor. Acun Ilıcalı, 5 yıl evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu'nun 4,5 aylık hamile olduğunu öğrendi.

3 yıl önce Efe Ceyhun ile hayatını birleştiren kızı'nınmüjdesini ise Instagram hesabı üzerinden babasına 'dede oluyorsun' diye söylediği öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın "Mucize Çocuk" dediği kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşerken aldığı bebek müjdesinin de Acun'u sevince boğduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın anne babası o zaman 10 aylık olan Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişlerdi. Kazadan sağ çıkan fakat vücudunda 18 kırık meydana gelen Banu Ilıcalı babasının gözünde 'Mucize çocuk' olarak kalmıştı. Acun Ilıcalı o günlerden bahsederken, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" ifadelerini kullanmıştı.