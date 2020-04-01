Acun Ilıcalı'dan Dominik'teki Survivor yarışmasına koronavirüs tedbirleri

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışması bir taraftan izlenme rekorları kırarken diğer taraftan koronavirüsü salgınına karşı önlem alınıp alınmadığı ve çekimleri yapılan Dominik'te koronavirüs salgını varmı diye merak edilmeye başlandı.

Yine TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Survivor 2020 Ekstra programına telefonla bağlanan kanal patronu ve programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezon çekimleri hakkında önemli açıklamalar yaparken koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklarlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunurken Dominik’te bu salgınla ilgili son durum hakkında da bilgiler verdi.

Dominik'te Survivor çekimleri yapıldığı sırada dışarıya giriş çıkışların kapatıldığı ve alanı güvenli bir hale getirdiklerini söyleyen Ilıcalı, yurt dışından gelenlerin ise 14 gün karantina altında tutulduklarını belirtti. Koronavirüse karşı yapım ekibi olarak her türlü önlemlerini aldıklarını kaydeden Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışardan ve içerden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı"

Acun Ilıcalı, koronavirüs salgını hakkında genel değerlendirmelerde bulunurkan Türk olmaktan büyük gururu duyduğunu belirterek, Amerika'da iş yerlerinin yağmalara karşı aldığı önlemlere dikkat çekti ve konuşmasında "Türk olmaktan gurur duyduğum bir dönemi yaşıyorum. Dünyanın bir çok yerinde karantinalar uygulanıyor. İnsanlar evlerine girdiler ve dışarı çıkamıyorlar. Fakat arada şöyle bir fark var. Bu bölgedelerde çoğu yerde akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dünyanın bir çok yerinde dükkanların yağmalanmasından korkuyorlar. Bu konuda bir güvence yok. Amerika başta olmak üzere mağazalar tahtalarla kapatılıyor yağmalamaya önlem olarak. Bizim ülkemizde hiç bir zaman bunu yaşamıyoruz, bunlardan daha iyi şartlarda olmamamıza rağmen. Böyle bir iç güdümüz de yok. Gerçekten asil bir milletiz, çok gururluyum" ifadelerini kullandı.