Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz beğenisiyle olay oldu

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi magazin gündemindeki yerini korurken, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı bir beğeni olay oldu. Defne Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" diyerek ihanete uğradığını açıkladı. Samyeli bu açıklamalarının ardından pek çok destek mesajı aldı. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın Samyeliyle ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Yılmaz’dan Anlamlı Beğeni

Defne Samyeli’nin açıklamalarının ardından bir sosyal medya hesabı “Hoş geldin aramıza Defne Samyeli biz de konduramamıştık” paylaşımını yaptı. Bu paylaşımı beğenenler arasında Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz da vardı. Yılmaz’ın bu beğenisi sosyal medyada olay oldu.

Zeynep Yılmaz Acun Ilıcalı ile evliyken, Ilıcalı kendisini Şeyma Subaşı’yla aldatmıştı. Aldatma olaylarının ardından Ilıcalı ve Yılmaz boşanmıştı.