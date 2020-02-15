İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz beğenisiyle olay oldu

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeniyle olay oldu. Zeynep Yılmaz Instagram hesabından Defne Samyeli’yle ilgili anlamlı bir paylaşımı beğendi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:16
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz beğenisiyle olay oldu

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi magazin gündemindeki yerini korurken, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı bir beğeni olay oldu. Defne Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" diyerek ihanete uğradığını açıkladı. Samyeli bu açıklamalarının ardından pek çok destek mesajı aldı. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın Samyeliyle ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Yılmaz’dan Anlamlı Beğeni

Defne Samyeli’nin açıklamalarının ardından bir sosyal medya hesabı “Hoş geldin aramıza Defne Samyeli biz de konduramamıştık” paylaşımını yaptı. Bu paylaşımı beğenenler arasında Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz da vardı. Yılmaz’ın bu beğenisi sosyal medyada olay oldu.

Zeynep Yılmaz Acun Ilıcalı ile evliyken, Ilıcalı kendisini Şeyma Subaşı’yla aldatmıştı. Aldatma olaylarının ardından Ilıcalı ve Yılmaz boşanmıştı.

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuba Ünsal'ın üstsüz 14 Şubat paylaşımı sosyal medyayı salladı
Tuba Ünsal'ın üstsüz 14 Şubat paylaşımı sosyal medyayı salladı
Ajda Pekkan'ın bacak güzelliğinin sırrı ortaya çıktı
Ajda Pekkan'ın bacak güzelliğinin sırrı ortaya çıktı
Kerem Bursin'in Cem - Serenay aşkı ile ilgili açıklama
Kerem Bursin'in Cem - Serenay aşkı ile ilgili açıklama
Wilma Elles'dan Marilyn Monroe pozları
Wilma Elles'dan Marilyn Monroe pozları
Zeynep Alkan'ın dekolteli paylaşımı Instagram'ı salladı
Zeynep Alkan'ın dekolteli paylaşımı Instagram'ı salladı
Ashley Graham, oğlunu emzirirken poz verdi
Ashley Graham, oğlunu emzirirken poz verdi

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 16 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada baba olduğunu görmek nedir? Rüyada baba olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Hakan Muhafız 3. Sezon ne zaman başlıyor? Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu uzatıldı. Bursluluk sınavı son başvuru tarihi ne zaman?
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Şokta 19 Şubat – 26 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Rüyada deprem görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri ve anlamı
2020 yılında da Rusya'dan alınan doğal gaz oranı azalıyor
KPSS 2020 sınavları ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri
Mert Öcal Kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Yarışmacısı Mert Öcal dizileri ve filmleri
Okulların güncellenen hizmet puanları ve alanları Şubat 2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 İlde SYDV Personeli Alınacak İşte Şartlar!
Gelinim Mutfakta 14 Şubat Cuma Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfak'ta kim elendi?
Bankaların promosyon rekabeti kızıştı! Banka promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?
THY başvuru şartları neler? THY personel alımına nasıl başvuru yapılır? THY personel alımı yapıyor
Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı
2020 Dolar ve enflasyon tahmini yayınlandı! Gram ve çeyrek altın fiyatları rekor kırdı
Öğretmenlere ÖSYM'den YÖKDİL Sınav Görevi
Rüyada Kabe'yi görmek nedir? Rüyada Kabeyi görmenin anlamı ve tabiri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.