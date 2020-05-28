Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı; Görenler şaşkın!

Türkiye'nin en bilinen yüzlerinden biri olan Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Sevilen Televizyoncu Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz! Acun Ilıcalı kimdir? kaç kere evlendi?

Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı; Görenler şaşkın!
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51 yaşındaki Acun  Ilıcalı'nın 20'li yaşlardan kalma fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. 4 çocuk babası Acun Ilıcalı'nın başından 3 evlilik geçti. 1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenen Ilıcalı,  1990 yılında Annesini ve babsını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, ilk evliliğini bu kazanın sonrasındaki tavma yüzünden 1993 yılında sonlandırdı. Ilıcalı ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ile  bundan 10 yıl sonra yaptı.  2003 yılında dünya evine giren çift, 2016 yılında anlaşarak ayrıldılar.  2017 yılında Şeyma Subaşı ile tartışmalı bir evlilik yapan Acun Ilıcalı, 2018 yılında yine anlaşmalı şekilde bu evliliğini de sonlandırdı.  

Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı; Görenler şaşkın!
Gençlik yıllarında bir süre Beşiktaş'ın  muhabirliğini yapan, sonrasında da Acun Firarda adlı yapımla herkesin sevgilisi olan Acun Ilıcalı'nın 80'li yıllardan kalma fotoğrafı, Acun ılıcalı'nın aradan geçen 30'dan fazla yıla rağmen, neredeyse hiç değişmediğini gözler önüne serdi. İşte o fotoğraf:

Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı; Görenler şaşkın!
 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 00:48

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