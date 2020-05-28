Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı; Görenler şaşkın!

51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 20'li yaşlardan kalma fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. 4 çocuk babası Acun Ilıcalı'nın başından 3 evlilik geçti. 1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenen Ilıcalı, 1990 yılında Annesini ve babsını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, ilk evliliğini bu kazanın sonrasındaki tavma yüzünden 1993 yılında sonlandırdı. Ilıcalı ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ile bundan 10 yıl sonra yaptı. 2003 yılında dünya evine giren çift, 2016 yılında anlaşarak ayrıldılar. 2017 yılında Şeyma Subaşı ile tartışmalı bir evlilik yapan Acun Ilıcalı, 2018 yılında yine anlaşmalı şekilde bu evliliğini de sonlandırdı.

yıllarında bir süre Beşiktaş'ın muhabirliğini yapan, sonrasında da Acun Firarda adlı yapımla herkesin sevgilisi olan Acun Ilıcalı'nın 80'li yıllardan kalma fotoğrafı, Acun ılıcalı'nın aradan geçen 30'dan fazla yıla rağmen, neredeyse hiç değişmediğini gözler önüne serdi. İşte o fotoğraf:





Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 00:48