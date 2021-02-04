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Acun Ilıcalı'nın manevi annesi vefat etti

Esat Yontuç'un annesi olan Emel Hanım Acun Ilıcalı'nın da manevi annesi idi. Emel hanımın yaşamını yitirmesi ile Acun Ilıcalı yıkıldı.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:35
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi vefat etti
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Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti

 

Annesini seneler önce bir trafik kazasında kaybetmiş olan Acun Ilıcalı manevi annesi olan en yakın arkadaşının annesinin vefat haberi ile fazlasıyla üzüldü. Esat Yontuç’un annesini manevi annesi olarak kabul etmiş olan Acun Ilıcalı, "En zor zamanımda beni evine aldın hayata tutunmama sebep oldun" notuyla hissettiği zor duyguları dile getirdi. 

Çok uzun zamandır Ilıcalı’yla çalışan hem iş hem de en yakın arkadaşı olan Esat Yontuç’un annesi dünyaya gözlerini yumdu. Bu acı dolu haberi duyuran Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinde paylaşımlarıyla seneler önce yaşadıklarını yazıya döktü.


 

"BANA GÖSTERDİĞİN ŞEFKATİ UNUTMAYACAĞIM"

 

Vefat eden Esat Yontuç’un annesi Emel Hanımın fotoğraflarını sosyal medya hesabı instagramda paylaşan Acun Ilıcalı, "Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma önek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun" notu ile birlikte yaşadığı ağır hüznü paylaştı. 

 

SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Hande Gülşen Yontuç ise Esat Yontuç’un eşi olarak instagramda paylaştığı fotoğrafta "Emel annemizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Seni çok seviyoruz Esathan'ın bir tanecik babaannesi. Seni çok özleyeceğiz" notuyla yaşadıkları zor zamanları ifade etti. 


Son Güncelleme: 04.02.2021 19:35
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AcunılıcalıEsatyontuç
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