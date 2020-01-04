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Acun Ilıcalı'ya Başkan Ali Koç'tan plaket

'Win Win' kampanyasını organize eden Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teşekkür plaketi verdi. Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:14
Acun Ilıcalı'ya Başkan Ali Koç'tan plaket

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe için 'WinWin' isimli kampanyasını düzenlemiş ve organizasyonun sunuculuğunu da üstlenmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu organizasyon için Ilıcalı'ya özel bir hediye aldı.

winwin kampanyası ile ilgili görsel sonucu

Ali Koç, televizyoncu Avun Ilıcalı'ya Fenerbahçe için düzenlediği 'WinWin' kampanyası için imzalı bir forma ve bir plaket hediye etti. Acun Ilıcalı, bu özel buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı  ve şu notu düştü: 

“Benim için çok anlamlı bir an… Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam.”

Acun Ilıcalı'ya Başkan Ali Koç'tan plaket ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 04.01.2020 14:14
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