Acun Ilıcalı'ya Başkan Ali Koç'tan plaket

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe için 'WinWin' isimli kampanyasını düzenlemiş ve organizasyonun sunuculuğunu da üstlenmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu organizasyon için Ilıcalı'ya özel bir hediye aldı.

Ali Koç, televizyoncu Avun Ilıcalı'ya Fenerbahçe için düzenlediği 'WinWin' kampanyası için imzalı bir forma ve bir plaket hediye etti. Acun Ilıcalı, bu özel buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Benim için çok anlamlı bir an… Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam.”