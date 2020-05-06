İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98571
ALTIN
390.803
DOLAR
7.1906
STERLİN
8.8836
EURO
7.7713

Acun paylaştı; kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez!

Koronavirüs salgını nedeniyle Dominik'te mahsur kalan Acun ılıcalı, yaz aylarından beri aşk yaşadığı bilinen ama ser verip sır vermediği kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:16
Acun paylaştı; kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez!

Tv8 stüdyolarında yaptığı paylaşımlarla dedikoduların başlamasına sebep olan genç sevgili Ayça Çağla Altunkaya, Daha sonra Acun Ilıcalı ile birlikte gittiği SuperBowl Liv gösterilerinde de beraber görüntülendi.  Olay aşk hakkında düşüncesi sorulan Şeyma Subaşı ise yorum yapmak istemediğini belirtti.  

Acun paylaştı; kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez!

Genç sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, ilişkiyi gizleme gereği duymadığını gözler önüne sermişken, Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'na benzerliği de dikkatlerden  kaçmadı.  

Acun paylaştı; kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez!

Son Güncelleme: 06.05.2020 22:17
Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıSurvivorAcun IlıcalıAyça Çağla Altunkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz'dan evlilik dedikodularına ilginç yanıt!
Cem Yılmaz'dan evlilik dedikodularına ilginç yanıt!
Aleyna tilki'nin yeni arkadaşı için yorumu; 'Eşek bir arkadaşım var'
Aleyna tilki'nin yeni arkadaşı için yorumu; 'Eşek bir arkadaşım var'
Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!
Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!
Buray 'Evde Kal' şarkısını çalan meslektaşını ifşa etti!
Buray 'Evde Kal' şarkısını çalan meslektaşını ifşa etti!
Ünlü çiftten müjdeli haber; Sinem Kobal hamile mi?
Ünlü çiftten müjdeli haber; Sinem Kobal hamile mi?
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Sermiyan Midyat konuştu!
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Sermiyan Midyat konuştu!

Popüler Haberler

Eş borcundan eve icra veya haciz konabilir mi?
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
360 Tv Aladdin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi kaç bölüm yayınlanacak?
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Papara kart alma, para yükleme ve para çekme işlemleri
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı
SGK ilaç geçmişi sorgulama nasıl yapılır? SGK 4A/4B/4C ilaç kullanım süresi sorgulama
Kira zam oranı nasıl hesaplanır? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Starlink uydu interneti nedir, nasıl çalışır?
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Üniversitede koşullu geçmek ne demek? Şartlı geçmek nedir? Şartlı geçme notu kaç? Sorumlu geçme ne demek? DC ile geçmek, DD ile geçilir mi?
E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı uymamanın cezası ne kadar?
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Lisede, 9. 10. 11. sınıfta 1 dersten, 2 dersten veya 3 dersten sorumlu geçme nedir, ne demektir? MEB sorumlu geçme nasıl olur?
Doğum çantası nasıl hazırlanmalı, doğum çantasında neler olmalı?
Aşevi ve kuru gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı paketi içinde neler var ?
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.