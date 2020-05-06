Acun paylaştı; kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez!

Tv8 stüdyolarında yaptığı paylaşımlarla dedikoduların başlamasına sebep olan genç sevgili Ayça Çağla Altunkaya, Daha sonra Acun Ilıcalı ile birlikte gittiği SuperBowl Liv gösterilerinde de beraber görüntülendi. Olay aşk hakkında düşüncesi sorulan Şeyma Subaşı ise yorum yapmak istemediğini belirtti.

Genç sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, ilişkiyi gizleme gereği duymadığını gözler önüne sermişken, Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'na benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.