Acun SMS oylamasından gelecek olan tüm geliri Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası bünyesinde gerek SMS yoluyla gerekse İBAN üzerinden bağışlar alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan kampanyaya durumu yeterli olan vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de destek verdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bunlardan biri oldu.

5 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Survivor programında Biz Bize Yeteriz kampanyasına vereceği destek ile ilgili bir açıklama yapan Acun Ilıcalı’nın bu hareketi herkes tarafından takdirle karşılandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının ada konseyinde açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, sonraki gün yapılacak olan SMS oylamasından gelecek olan tüm gelirin Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışlayacağını ifade etti.

Daha önce oluşturulan pek çok yardım kampanyasına verdiği desteklerle herkesin takdirini kazanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu destek kampanyasını da boş geçmedi.