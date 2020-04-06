Acun SMS oylamasından gelecek olan tüm geliri Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası bünyesinde gerek SMS yoluyla gerekse İBAN üzerinden bağışlar alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan kampanyaya durumu yeterli olan vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de destek verdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bunlardan biri oldu.
Daha önce oluşturulan pek çok yardım kampanyasına verdiği desteklerle herkesin takdirini kazanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu destek kampanyasını da boş geçmedi.
Son Güncelleme: 06.04.2020 02:44