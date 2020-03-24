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Acun Survivor’da koronavirüsü yarışmacılara ilk kez duyurdu!

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında, Acun Ilıcalı yarışmacılara ilk kez koronavirüs salgınından bahsetti. Olağan üstü bir acil durum konseyi düzenleyen Ilıcalı, yarışmacıların panik yapmaması için temkinli bir şekilde durumu yarışmacılara anlattı.

24 Mart 2020 Salı 08:59
Acun Survivor’da koronavirüsü yarışmacılara ilk kez duyurdu!

Salgının bu boyuta geldiğini bilmeyen yarışmacılar, Acun Ilıcalı konuştukça  büyük şaşkınlık yaşadılar. Acun Ilıcalı, yarışmacılara altını çizerek “ailelerinizde ve yakınlarınızda herhangi bir problem yok. Emin olun” diye telkinde bulundu.  Ailelerin talep etmesi durumunda,  anında yarışmacılarla görüştüreceğinin garantisini de veren Ilıcalı,  2 çocuğu olan  Perviz’e bir ayrıcalık tanıyarak, ailesiyle telefonda konuşabileceğini de bildirdi. 

Acun Survivor’da koronavirüsü yarışmacılara ilk kez duyurdu!

Acun İlıcalı, Yarışmacılara salgının tüm dünyadaki ve ülkemizdeki vaka sayılarını bildirip,  sağlık çalışanlarının gayretini üstüne basa basa anlattı.  Ülkemizde saat 21:00’da uygulanan sağlık personeli için alkış kampanyasından yarışmacılara kısaca bahsederek, sağlık personeli için Yarışmalardan alkış istedi.

Anahtar Kelimeler:
SurvivorKORONAAcun
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