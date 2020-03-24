Acun Survivor’da koronavirüsü yarışmacılara ilk kez duyurdu!

Salgının bu boyuta geldiğini bilmeyen yarışmacılar, Acun Ilıcalı konuştukça büyük şaşkınlık yaşadılar. Acun Ilıcalı, yarışmacılara altını çizerek “ailelerinizde ve yakınlarınızda herhangi bir problem yok. Emin olun” diye telkinde bulundu. Ailelerin talep etmesi durumunda, anında yarışmacılarla görüştüreceğinin garantisini de veren Ilıcalı, 2 çocuğu olan Perviz’e bir ayrıcalık tanıyarak, ailesiyle telefonda konuşabileceğini de bildirdi.

Acun İlıcalı, Yarışmacılara salgının tüm dünyadaki ve ülkemizdeki vaka sayılarını bildirip, sağlık çalışanlarının gayretini üstüne basa basa anlattı. Ülkemizde saat 21:00’da uygulanan sağlık personeli için alkış kampanyasından yarışmacılara kısaca bahsederek, sağlık personeli için Yarışmalardan alkış istedi.