Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz o yoruma fena kızdı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, yakın arkadaşı Melda Aksu ile olan eski ve yeni fotoğraflarını kolajlayıp İnstagram'dan paylaştı. 1994 yılına ait fotoğrafa yapılan bir yorum Yılmaz'ı fena kızdırdı.

Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz o yoruma fena kızdı!
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Zeynep Yılmaz, 1994 yılından bu yana dostluğu devam eden Melda Aksu ile olan eski ve yeni fotoğraflarını kolaj yapıp İnsatgram'dan paylaştı.  Fotoğrafa yapılan ''Resmen evrim geçirmişsiniz'' yorumuna sinirlenen  Yılmaz, takipçisine cevap vermekte gecikmedi.

Acun'un eski eşi Zeynep yılmaz o yoruma fena kızdı!
O yoruma çok sinirlenen  Yılmaz, “26 yıl baya bi evrim tabii… Ne değişmiş pardon? Burnumuzu mu yaptırmışız? Yüzümüzü mü gerdirmişiz? Dudaklara silikon mu taktırmışız? Ne ima ettin? Yaptırsam da yaptırdım derim zaten. Neyin peşindesin?” diye cevap verdikten sonraa, hem takipçisinin yorumunu hem de kendi yorumunu sildi.

Acun'un eski eşi Zeynep yılmaz o yoruma fena kızdı!
 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 22:39

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