Acun'un eski eşi Zeynep yılmaz o yoruma fena kızdı!



Zeynep Yılmaz, 1994 yılından bu yana dostluğu devam eden Melda Aksu ile olan eski ve yeni fotoğraflarını kolaj yapıp İnsatgram'dan paylaştı. Fotoğrafa yapılan ''Resmen evrim geçirmişsiniz'' yorumuna sinirlenen Yılmaz, takipçisine cevap vermekte gecikmedi.

O yoruma çok sinirlenen Yılmaz, “26 yıl baya bi evrim tabii… Ne değişmiş pardon? Burnumuzu mu yaptırmışız? Yüzümüzü mü gerdirmişiz? Dudaklara silikon mu taktırmışız? Ne ima ettin? Yaptırsam da yaptırdım derim zaten. Neyin peşindesin?” diye cevap verdikten sonraa, hem takipçisinin yorumunu hem de kendi yorumunu sildi.





Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 22:39