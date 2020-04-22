Acun’un yeni sevgilisiyle ilk görüntüleri sosyla medyada olay oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların yasaklanmasıyla Dominik’te kalan, Türkiye’ye dönemeyen Acun Ilıcalı, ilk kez sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya ile birlikte yer aldıkları bir fotoğrafı Sosyal medya hesabından paylaştı.

Sık sık yakın arkadaşları ile tur attığı sürat teknesinde çekilen fotoğraf karesinde, Acun Ilıcalı’nın birkaç arkadaşı ile birlikte genç sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya da (sol başta) görulmekte. Acun Ilıcalı’nın İnstagram’dan paylaştığı bu fotoğrafı, takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, “yaşıyorsun bu hayatı” şeklinde yorumlara da ev sahipliği yaptı.