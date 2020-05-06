Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!

Simon Konecki ile 2016'da başayan evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Adele, bu olaylı boşanmadan sonra kendine çeki düzen vermek adına değişim kararı aldı. Adele 1 yılda tam 45 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Geçtiğimiz yıl spor kıyafetleriyle Los Angeles sokakalrında görüntülenen Adele, o zamandan bu zamana kadar kilo vermeye devam etmiş gibi görünüyor.
Adele'nin bu kadar kilo vermesinin ardında kimilerinin iddiasına göre dünya çapında ünlü iki fitness antrenörü var. Bir kısım iddialara gre ise Adele, spor yapacak vakti olmadığı içn sadece beslenme programıyla zayıfladı. diğer bir ihtimal ise Asele'in mide küçültme ameliyatı olduğu. Ünlü şarkıcıdan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.