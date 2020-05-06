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Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!

Geçtiğmiz yıl aldığı kilolarla gündeme gelen romantik şarkıların prensesi Adele, görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bir deri bir kemik kalan Adele'in bu kadar kilo vermesi herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:14
Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!

Simon Konecki ile 2016'da başayan evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Adele, bu olaylı boşanmadan sonra kendine çeki düzen vermek adına değişim kararı aldı. Adele 1 yılda  tam 45 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Geçtiğimiz yıl spor kıyafetleriyle Los Angeles sokakalrında  görüntülenen Adele, o zamandan bu zamana kadar kilo vermeye devam  etmiş  gibi görünüyor.  

Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!

Ünlü şarkıcı, aylar sonra yaptığı ilk paylaşımla doğum gününü kutlayanlara teşekkür notunu iletirken bir de fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta eski halinden eser kalmadığı, adeta bir deri bir kemik kaldığı görülen Adele'in bu kadar zayıflamay nasıl başardığı merak edilirken, 32 yaşındaki şarkıcı paylaşımına “Doğum günü sevginiz için teşekkürler. Umarım bu çılgın zamanlarda hepiniz güvende ve sağlamsınızdır”  notunu ekledi.   

Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!

Adele'nin  bu kadar kilo vermesinin ardında kimilerinin  iddiasına göre dünya çapında ünlü iki fitness antrenörü var.  Bir kısım  iddialara gre ise Adele, spor yapacak vakti olmadığı içn sadece beslenme programıyla zayıfladı.  diğer bir ihtimal ise Asele'in mide küçültme ameliyatı olduğu.  Ünlü şarkıcıdan henüz konu hakkında bir  açıklama gelmedi.  

Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!

Son Güncelleme: 06.05.2020 21:19
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