Adele bir yılda 45 kilo verince görenler gözlerine inamadı!

Simon Konecki ile 2016'da başayan evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Adele, bu olaylı boşanmadan sonra kendine çeki düzen vermek adına değişim kararı aldı. Adele 1 yılda tam 45 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Geçtiğimiz yıl spor kıyafetleriyle Los Angeles sokakalrında görüntülenen Adele, o zamandan bu zamana kadar kilo vermeye devam etmiş gibi görünüyor.

Ünlü şarkıcı, aylar sonra yaptığı ilk paylaşımla doğum gününü kutlayanlara teşekkür notunu iletirken bir de fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta eski halinden eser kalmadığı, adeta bir deri bir kemik kaldığı görülen Adele'in bu kadar zayıflamay nasıl başardığı merak edilirken, 32 yaşındaki şarkıcı paylaşımına “Doğum günü sevginiz için teşekkürler. Umarım bu çılgın zamanlarda hepiniz güvende ve sağlamsınızdır” notunu ekledi.

Adele'nin bu kadar kilo vermesinin ardında kimilerinin iddiasına göre dünya çapında ünlü iki fitness antrenörü var. Bir kısım iddialara gre ise Adele, spor yapacak vakti olmadığı içn sadece beslenme programıyla zayıfladı. diğer bir ihtimal ise Asele'in mide küçültme ameliyatı olduğu. Ünlü şarkıcıdan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.