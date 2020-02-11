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Adele son haliyle görenleri şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, kısa bir zamanda 45 kilo vererek bambaşka biri oldu.

11 Şubat 2020 Salı 23:34
Adele son haliyle görenleri şaşkına çevirdi


31 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Simon Konecki ile 3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz 2019 yılında sonlandırmıştı. Bu ayrılıktan sonra değişmeye karar veren Adele günde 1000 kalorili bir diyet listesiyle tam 45 kilo verdi ve adeta eridi.

adele

Zayıflamasında etkisi olan isim Brezilyalı Camila Goodis, Adele'in spor yapmayı pek sevmediği diyet ile yeni bir görünüme sahip olduğunu söyledi. 

adele

Boşandıktan sonra büyük bir değişime imza atan Adele, Ocak ayında çekildiği fotoğraflar ile günlerce konuşulmuştu ve oldukça beğenilmişti. Önceki gece Beyonce ve Jay Z'nin Oscar Partisi'ne katılan Adele, Polonyalı televizyon sunucusu Kinga Rusin ile çekildiği fotoğraf karesiyle sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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Rusin'in sosyal medya hesabında “Dün Beyonce ve Jay Z’nin özel partisinde Aldele ile ayakkabılar hakkında konuştum (Fotoğraftaki Adele muhtemelen 30 kilo verdikten sonra) notunuyla paylaştığı bu fotoğrafta,  Adele’in leopar desenli kıyafeti ve incelen beli dikkat çekiyor.

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