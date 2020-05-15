Adı Şener Özbayraklı ile anılan Şilan Makal kimdir?

Türkiye’de ilk olarak İşte Benim Stilim isimli yarışma programında kendini tanıtan Şilan Makal son dönem içinde intenet üzerinde araştırılan ünlü isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Şilan Makal Kimdir?

Şilan Makal 1993 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Makal Türkiye’de ilk olarak 2015 senesinde yayınlanan ve Öykü Serter tarafından sunulan İşte Benim Stilim yarışmasında kendini göstermiştir. Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal bu isteğini yerine getirmek için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi almıştır.

Merve Boluğur ile yakın bir arkadaşlığı bulunan Şilan Makal daha önce Murat Dalkılıç’ın Aşinayız isimli şarkısının klibinde de yer almıştır. Kendisi son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin yer aldığı Yeni Gelin isimli dizide oyuncu olarak yer almıştır.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:24