Adı Şener Özbayraklı ile anılan Şilan Makal kimdir?

Türkiye’de ilk olarak İşte Benim Stilim isimli yarışma programında kendini tanıtan Şilan Makal son dönem içinde intenet üzerinde araştırılan ünlü isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Şilan Makal Kimdir?
Merve Boluğur ile yakın bir arkadaşlığı bulunan Şilan Makal daha önce Murat Dalkılıç’ın Aşinayız isimli şarkısının klibinde de yer almıştır. Kendisi son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin yer aldığı Yeni Gelin isimli dizide oyuncu olarak yer almıştır.Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:24