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Adil Rami - Pamela Anderson ilişkisinde yatak odası ifşa oldu!

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami’nin olay yaratan sevgilisi Pamela Anderson ile yatak odasında yaşadıkları sırları arkadaşlarına anlattığı gün yüzüne çıktı. Gündeme oturan ifşa sonrası Pamela Anderson ilk kez konuştu.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:11
Adil Rami - Pamela Anderson ilişkisinde yatak odası ifşa oldu!
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Geçen yıl Fenerbahçe forması terleten Fransız stoper Adil Rami, Rusya’nın Soçi takımına transfer olmuştu. Buradaki takım arkadaşı Alexander Kokorin, Rami’nin Pamela Anderson ile birlikte yatak odasında neler yaptığını anlattığını, tüm takımın bu sırları bildiğini söyledi.

Kokorin, Rami takıma gelince neredeyse tüm takımın Pamela Anderson ile yaşadığı ilişkisini sorduğunu, herkesin bu ilişkiyi merak ettiğini dile getirdi. Bir YouTube canlı yayında konuşan Rus futbolcu Kokorin, Rami’nin hiç çekinmeden Pamela Anderson ile yaşadığı yatak odası ilişkisini tüm takımla paylaştığını belirtti.


İlginç açıklamalarda bulunan Kokorin, ‘’Bütün takımı Rami’nin Pamela Anderson ile olan ilişkisini merak ediyordu ve sordu. Rami de bir gecede tam 12 kez birlikte olduklarını söyledi. Ayrıca daha önce Pamela Anderson gibi bir kadınla birlikte olmadığını da söyledi’’ dedi.

Adil Rami ve Pamela Anderson aşkı 2 yıl sürmüştü. Sonrasında yaşanan çalkantılar yüzünden Pamela Anderson bu ilişkiyi bitirdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan konuşan Anderson, Rami’nin aynı anda başka biriyle de ilişki yaşadığını söylemişti. O kadınla da ev ortamında yaşıyordu.

Anderson, ‘’52 yaşındayım. Amerika’nın dünyanın en büyük modellerinden biriyim. 2 yıl boyunca Rami ile yaşadığım ilişki koca bir yalanmış. Hemen hemen her konuda eğlenir gülerdik. Espriler yapardık. Çok güzeldi. Ben bu duruma nasıl geldiğimizi gerçekten anlamıyorum’’ demişti.


Son Güncelleme: 15.06.2020 16:11
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